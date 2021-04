ČAČIĆ KOMENTIRAO SUKOB MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA: ‘Imali smo takav jedan val prije dva-tri mjeseca. Razgovarati se mora’

‘Istina je uvijek u sredini, veledrogerije u cijene ugrađuju svijest i činjenicu kasnih plaćanja. One to naplaćuju debelo, iznosi su bitni viši nego što bi trebali biti u tržišnim uvjetima’, komentirao je Čačić vezano za potraživanja veledrogerija

Predsjednik Reformista i član vladajuće koalicije, Radimir Čačić, komentirao je za N1 sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića vezano za izbor novog predsjednika/predsjednice Vrhovnog suda.

“Imam dojam da, kada pratite nijanse, da smo došli u neku točku kad ćemo ići malo smirenije. Imali smo takav jedan val prije dva-tri mjeseca, kad smo imali eksploziju pa smirenje. Razgovarati se mora jer postoje neki segmenti društva koji bez suradnje ne mogu, kao što je diplomacija, 50 ambasadora će trebati imenovati, a to mogu samo premijer i predsjednik države zajednički”, optimističan je Čačić.

Na konstataciju novinara koji je upitao čekamo li to treći val sukoba, Čačić je odgovorio: “Da! Doduše, drugi val još nije završio, ali prošli smo vrhunac”.

‘Veledrogerije debelo naplaćuju kasna plaćanja’

Čačić je upitan i da komentira izjave premijera vezane za dugove veledrogerijama koje traže novac za lijekove koje su isporučili.

“Istina je uvijek u sredini, veledrogerije u cijene ugrađuju svijest i činjenicu kasnih plaćanja. One to naplaćuju debelo, iznosi su bitni viši nego što bi trebali biti u tržišnim uvjetima, ali to je logična posljedica ovakvih nesređenih odnosa. Rješenje je u tome da se bitno racionalizira zdravstveni sustav, na čemu nije napravljeno ništa ozbiljno… Plaćanja za zdravstvo će biti veća, o tome nema spora, a kad sredimo sustav, onda možemo dobiti kvalitetne niže ponude nego što ih danas imamo”, rekao je Čačić.

‘Hrvatske šume su sramota ove države’

Komentirao je otpuštanja u pilani ‘Požgaj’ koja je zbog kriterija Hrvatskih šuma morala krenuti u otpuštanja radnika. Naime, ostali su bez drvne građe na koju su u poslovnim planovima računali.

“To je pitanje koje pogađa u srž! Hrvatske šume su sramota ove države! Hrvatske šume, otkako je ova uprava, osim što su neki završili u zatvoru pa pušteni, kontinuirano ide suprotno od politike ove i prošle vlade, a politika je jači izvoz finalnih proizvoda. Rade obratno, profit im pada i sad su jednom od najvećih proizvođača finalnih proizvoda, to je naš “Požgaj”, ukinuli sve kvote! Ta vrsta moći “ja tebi ne dam”, natjerati jednu veliku tvrtku da otpušta 200 ljudi, da zatvara dvije od tri pilane, to je sramotno ponašanje i mi ćemo tražiti odgovornost”, zaključio je Čačić.