‘Svih 28 europskih zemalja prvo osnovno i jedino čime su počeli bilo je zatvoriti ugostiteljstvo. Jedino u gradu Varaždinu i jedan u Znanstvenom savjetu smatrali su da to nije tako’, kazao je varaždinski župan Radimir Čačić

Radimir Čačić, župan Varaždinske županije, podržava nove epidemiološke mjere uvjeren da će ograničavanje kretanja između županija nedvojbeno dati rezultate.

“Najveći broj europskih zemalja primjenjuje tu mjeru i sada. Ta mjera smanjuje kretanje ljudi, uspostavljanje kontakata, time se smanjuje širenje virusa”, kazao je varaždinsku župan za televiziju N1.

‘Svatko priča što hoće bez ikakve odgovornosti’

Komentirajući prijedloge nekih da se ograničenje kretanja uvede od danas na sutra, kazao je da to nema smisla komentirati.

“Svakakve ideje, zvali to kako god hoćete, prisutne su u javnosti. Ja se stalno suočavam s njima. Svatko priča što god hoće bez ikakve odgovornosti. Naravno, tako i ovaj put. Mi imamo dnevnu migraciju radne snage na razini 4000 prema Zagrebu i prema Međimurju, ali nešto i prema Zagorju”, kazao je.

Rekao je da će desetak posto županijske uprave biti angažirano samo na izdavanju propusnica, iako će ih biti izdano neusporedivo manje nego proljetos.

“Sad imate spojene Zagreb i Zagrebačku županiju, dobra trećina Hrvatske je u jednom prostoru. Ne govorimo o milijunima propusnica, govorimo o 20, 30 ili 50 puta manjim brojevima i naravno da će to biti u tom dijelu jednostavnije za kontrolu”, dodao je.

‘Ima svakakvih ljudi, tako i ovdje’

Na pitanje što misli o tome da je nemalo onih koji nastupaju s pozicija da “ovakve mjere ne polučuju uspjeh”, nasuprot epidemiolozima koji ističu da se jedino ovako može kontrolirati virus Čačić je kazao: “Još uvijek mnogi smatraju da Darwin nije ništa dokazao i da je prstom Božjim nastalo čovječanstvo. Pa da, ima i takvih. Ima i ovih koji smatraju da je Zemlja ravna ploča. Ima svakakvih ljudi, tako i ovdje. Inače nemam tu sklonost da, kad je netko dokazano prolupao, kad se netko bez ikakve dvojbe razotkrio kao, ne znam, štetan, da ne velim nešto drugo, u svojim izjavama…”, ustvrdio je Čačić.

Na pitanje voditeljice na koga pritom točno misli, Čačić je odgovorio: “Ovi iz naše lokalne politike i jedan iz Znanstvenog savjeta.”.

“Ne svađam se ja ni s kim. Samo me malo ljuti kad netko tvrdi da je Zemlja ravna ploča, a već neko vrijeme ljudi su se već spustili na Mjesec. Nema to smisla. Ako postoji ijedan aksiom, ako postoji nešto o čemu nitko ne dvoji, onda je to neupitno da fizički kontakt i blizina uvjetuju prenošenje virusa. Sve zemlje na svijetu, pa čak i Švedska koja u tom segmentu nije napravila niti jednu drugu mjeru, napravila je samo jednu i drži je kontinuirano, a to je da je zatvorila ugostiteljstvo”, rekao je.

Prozvao ‘jednog u Varaždinu i jednog u Znanstvenom savjetu’

“Svih 28 europskih zemalja prvo osnovno i jedino čime su počeli bilo je zatvoriti ugostiteljstvo. Jedino u gradu Varaždinu i jedan u Znanstvenom savjetu smatrali su da to nije tako”, rekao je te pokazao krivulju daljnjeg pada broja novozaraženih u Varaždinskoj županiji.

Požalio se potom na neka nedavna tumačenja tog pada krivulje novozaraženih u toj županiji po kojima pad nije posljedica uvedenih epidemioloških mjera u tada epidemiološki najgoroj regiji u EU-u, nego prirodnog vrhunca epidemije.

“Točno je tako, samo upravo suprotno”, kazao je Čačić i objasnio da epidemiolozi navode da je jasno riječ o posljedici toga da pad slijedi točno nakon završetka inkubacijskog razdoblja od trenutka uvođenja mjera, odnosno da su mjere spasile tu županiju od daljnje epidemiološke katastrofe”, zaključio je Čačić na N1.

