ČAČIĆ ŽESTOKO NAPAO ČEHOKA, A OVAJ MU JE SADA UZVRATIO: ‘On se pogubio, znamo kad je bilo najviše zaraženih’

Radimir Čačić izazvao je lavinu reakcija nakon gostovanja u RTL Direktu u ponedjeljak navečer. Podsjetimo, varaždinski župan prozvao je sve one koji ne vjeruju u snažne epidemiološke mjere koje su po njemu i dovele do pada broja zaraženih u njegovoj županiji i to za 35 posto u posljednjih sedam dana.

Napao je i znanstvenike i matematičare koji tvrde da bi zbog visoke prokuženosti stanovništva epidemija posustala sama po sebi ,ali je opleo i po gradonačelniku Varaždina Ivanu Čehoku koji se protivio takvim mjerama tvrdeći da kafići i restorani nisu izvorišta zaraze.

Čačiću, čiji je napad bio vrlo žestok, Čehok nije ostao dužan:

‘Vrhunac smo imali prije nego su mjere počele djelovati’

“On se pogubio. Prije svega treba reći da je Varaždinska županija upravo zahvaljujući njemu, po njegovim vlastitim riječima bila jedna od najboljih, to je rekao početkom listopada. Dva tjedna nakon toga, premda je bio najbolji je tvrdio da je sve u kolapsu i da treba uvesti policijski sat. Ali, cijela stvar je u tome da smo mi vrhunac epidemije imali od 27. do 29.11. dakle prije nego su mjere počele djelovati, budući da vam je pomak tjedan dana od kad se zarazite do kad uđete u evidenciju.”

“To znači da se zapravo najviše ljudi zarazilo u prvom tjednu njegovog lockdowna. Od 29., od kad smo imali taj pik, nama broj zaraženih konstantno pada i to nema nikakve veze s mjerama jer da ima veze s mjerama onda ne bi ni Međimurcima padalo koji su uveli mjere tjedan dana nakon nas”, kazao je Čehok.