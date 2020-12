ČAČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Ne igrajmo se tuđim životima, naročito kad govorimo gluposti!’; Komentirao i poruke Gordana Lauca

Varaždinski župan Radimir Čačić komentirao je manju incidenciju zaraženih u Varaždinskoj županiji nakon uvođenja strožih mjera tjedan dana prije ostatka Hrvatske

Varaždinski župan Radimir Čačić komentirao je to što je Varaždinska županija, uvevši mjere 21. studenog, tjedan prije ostatka Hrvatske, došla do 28 posto manje incidencije zaraženih nego na vrhuncu. Komentirao je i poruke Gordana Lauca da će tužiti one za koje drži da ga kleveću, prenosi N1.

‘SVJESNO SU LAGALI DA STROŽE MJERE NE DONOSE REZULTATE’; Čačić prozvao najodgovornije u državi: ‘Za to se snosi odgovornost!’

“Svjetska zdravstvena organizacija ima jasne kriterije. To nije neko naše lokalno pitanje, kvazi ili stvarnih matematičara koji o ovome ne znaju ništa i samo rade štetu. Zna se dnevna incidencija i 14-dnevna”, objašnjavao je Čačić: “Imali smo špicu 28.11. i ona se ponovila, jer ljudi su živa bića i to ne ide pravocrtno. 2.12. bilo je 1216 na 100.000 stanovnika u ovoj županiji. Danas je ona 870. To je sedmodnevna incidencija. To je jedan izvanredan rezultat.”

“Na današnji dan prije tjedan dana imali smo novozaraženih 247, a danas imamo 107”, dodao je.

ČAČIĆ OPLEO PO LAUCU: ‘Rekao sam već da normalan čovjek s malo zdravog razuma to može procijeniti kao bedastoću’

Lauc najavio tužbu za one koje smatra da ga kleveću

“Ja sam sasvim siguran da će doći do porasta nakon Božića, jer ova bolest nije tako komplicirana da svaki, ah, cirkusant, a već sam navodio neka imena tipa Lauc, imamo mi ovdje nekakvih lokalnih…”, započeo je misao Čačić, kad mu je reporterka N1 postavila potpitanje, da komentira to što je Gordan Lauc najavio da će tužiti sve za koje smatra da ga u javnom prostoru kleveću ili vrijeđaju.

“Dobrodošao! Dobrodošao!”, reagirao je Čačić:

“Ta vrsta priča koja dokazuje da ćemo mi, kao, stati bez obzira imali mjere ili ne imali, to je opasno, to je dovelo do ove pandemije, to je dovelo do smrti. Nemojmo se igrati tuđim životima, naročito kad govorimo gluposti”, kazao je Čačić i opet se izrijekom osvrnuo na Lauca:

“Dapače, bit će mi posebno zadovoljstvo da ga vidim bilo gdje. I takve. Nije on jedini! Imamo ovdje i lokalnih opsjenara i politikanata.”

ŠEF VARAŽDINSKOG STOŽERA ŽALI ŠTO BRZO TESTIRANJE U TVRTKAMA NIJE POČELO RANIJE: ‘Mogli smo spriječiti ovakvu eskalaciju’

Čačić nije poštedio niti druge:

“Gradonačelnik je tražio zatvaranje industrijskih pogona na dva tjedna, imate njegovu izjavu 25.11. Ne zatvaranje ugostiteljstva, nego industrije. Mi imamo 42.000 ljudi koji rade u industriji, ukupno imamo 62.000 zaposlenih. Od toga je 2000 ljudi u ugostiteljstvu.”

