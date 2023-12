Radimir Čačić danas je na N1 televiziji komentirao smjenu Frane Barbarića i dolazak novog v.d. šefa HEP-a.

Komentirajući smjenu Barbarića i izjavu Andreja Plenkovića da su ljetos odgovorena sva pitanja na temu afera Plin za cent, Čačić je rekao da ta tema nikako ne može biti apsolvirana kao što to tvrdi premijer.

"Nikad nigdje nisam ni načuo da je neka službena institucija rekla da je to završeno. U toj aferi Plin za cent moguće je da je sve odigrano tako da formalno zadovoljava, a u suštini se pogoduje. To je standard u slučajevima javne nabave. One se nekad i rade zato da se prikrije manipulacija i kriminal. Postoji niz zakonski uvjetovanih i mogućih nabava koje ne traže javnu nabavu, ali se ona provodi da se prikrije pogodovanje, posebno u javnim tvrtkama. HEP u nizu toga ne treba javnu nabavu, ali je radi”, rekao je.

O novom vršitelju dužnosti Vice Oršuliću Čačićkaže da je "bar vidio proizvodnju".

"Rekao bih da Barbarić ni u jednom ozbiljnom sustavu ne bi imao što raditi niti bi ga itko primio. Za njega je najbolje da ostane u HEP-u do penzije, a njegov utjecaj je završio. Sad će netko drugi biti na toj poziciji. Taj drugi bar ima pojma što je HEP što Barbarić nije imao. On je bio pravnik trećeg ranga, nitko nije znao da postoji dok HDZ nije došao u poziciju staviti svoj kadar s Hvara. Sad imamo HDZ-ovca koji je bar vodio proizvodnju, bar u grubo zna o čemu je riječ, to ne znači da će biti dobar menadžer. A da HEP i dalje bude kasica prasica za partijske nagrade, donacije, potpore, medijsko prisustvo, HEP će to i dalje biti, ali tako nažalost funkcionira HDZ u cjelini”, rekao je Čačić.

Dali naznaku da se ovo ne radi

Proljetos je Vlada donijela odluku o dokapitalizaciji, no sada se odustaje od toga i ide se na naknadu štete HEP-u. "EK je blago rečeno dao naznaku da se ovo ne radi, nego da se ide na naknadu štete koja traži neku vrstu transparentnosti. Šteta koju je HEP pretrpio kad govorimo o Hrvatskoj, sasvim su nešto drugo jer proizvodne cijene HEP-a su hidroelektrane koje je gradio Tito, voda je tekla onda, teče i sad. Proizvodna cijena nula samoodržavanja. 15 posto dobivamo iz Krškog koji je sagradio Tito – trošak nula. Nešto plaćamo u dijelu koji se zove plinske elektrane, a razgovara se o dijelu koji se uvozio po tržišnim cijenama, ali koliko je to u sumi, nikad nismo dobili čiste podatke. Ako govorimo o dijelu gdje su naše proizvodne cijene nula, tu se radi o izgubljenoj dobiti. HEP mora biti solventan, nažalost HEP investicijski potencijal, koji je imao, nikad nije koristio na odgovarajući način, ni sad ga ne koristi. Geotermalni potencijal Hrvatske je na razini Krškog. Umjesto da je HEP na sebe preuzeo cijelu priču na tim prirodnim bogatstvima koja je lukrativna, HEP nije napravio ništa, Vlada nije napravila ništa, dali su pet koncesija privatnim kompanijama. Jedini koji je nešto napravio na tome sam ja jer sam napravio tvrtku, dobio papire, koncesiju, to je u Varaždinskoj županiji – samo tu je prirodno dobro ostao u javnim rukama", rekao je Čačić.