BUTKOVIĆ TVRDI DA NEĆE UKIDATI LINIJE: Pohvalio se novim vlakovima, investicijama, ali priznaje ‘određene poteškoće s poslovanjem’

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u srijedu kako neće biti ukidanja određenih željezničkih linija, no i kako je potrebno revidirati linije kojima se trenutno prevozi mali broj putnika. Butković je, odgovarajući na upite novinara ispred Banskih dvora, opovrgnuo tvrdnje predstavnika nekih oporbenih stranaka – Domovinskog pokreta i SDP-a da će se ukidati neke željezničke linije te podatke o tome koji su izišli u Istri.

“Ne znam odakle to, budući da takvu odluku donosi ministar prometa. Nismo ni pokrenuli bilo kakvu raspravu na razini ministarstva da bi do toga došlo. Tako da oštro to demantiram. Nema nikakvih ukidanja”, poručio je Butković. Međutim, kaže kako potrebno revidirati isplativost pojedinih željezničkih i inih linija, jer su i HŽ Putnički prijevoz i Jadrolinija i svi linijski prijevoznici zbog korona krize “došli u određene poteškoće s poslovanjem”.

“Postoji potreba da se to revidira, da se pogleda ima li prostora, jer ima situacija gdje vlakovi voze tri, četiri puta dnevno s jednim ili dvoje putnika. Dakle, takvih potreba ima, ali nikakve odluke, nikakve rasprave još nije bilo na razini ministarstva”, rekao je ministar.

Konačno došla željeznica na red?

Napominje i da Hrvatska nije mogla u isto vrijeme graditi cestovnu, autocestovnu i željezničku infrastrukturu zbog objektivnih razloga. “Nismo bili financijski spremni i nismo imali mogućnost da to u isto vrijeme radimo”, rekao je.

Sada najveći investicijski ciklus vezan uz prometnu infrastrukturu, više od 20 milijardi kuna, ide najviše u željeznicu. Izvode se radovi na puno dionica, pripremaju se veliki projekti te se puno ulaže u željeznice, naglasio je.

“Sljedeći tjedan potpisat ćemo ugovor o nabavi nova 22 vlaka, što je projekt vrijedan milijardu kuna, a posao na natječaju dobio je Končar. Potpisat će se ugovor o bespovratnim sredstvima, budući da to ide iz fondova EU tako da dižemo kompletan taj sustav. Trebat će nekoliko godina da se sve to izgradi i nabavi, ali nam je željeznica prioritet. Time će se povećati i brzine, već se polako i dižu na određenim dionicama”, zaključio je Butković.

Odgovarajući na upit gdje će prometovati ti novi vlakovi, hoće li i na liniji Osijek-Zagreb, poručio je da će prometovati tamo gdje je to najpotrebnije.

Predstavnici Domovinskog pokreta i SDP-a s područja Slavonije ovih su dana upozorili na prometnu izoliranost Slavonije, pri čemu su se posebno osvrnuli na neke napise o najavama ukidanja noćnog vlaka iz Osijeka za Zagreb.

“Nedavno smo čitali o ukidanju noćnoga vlaka iz Osijeka za Zagreb koji kreće u 01,06 sati s presjedanjem u Koprivnici čime se gubi još jedna željeznička veza s metropolom. Linija je bila idealna za one koji u Zagrebu moraju biti u jutarnjim satima jer je vlak dolazio u 6,25 sati”, istaknula je jučer na konferenciji za novinare u Osijeku saborska zastupnica SDP-a Romana Nikolić. Pritom je uz ostalo poručila kako su prometna povezanost Slavonije s ostatkom Hrvatske i razvijanje infrastrukture ključni za razvoj gospodarstva i kvalitetu života na istoku Hrvatske.

Početkom tjedna je konferenciju za novinare na temu prometne povezanosti Osijeka održala i saborska zastupnica Domovinskog pokreta Vesna Vučemilović, koja se tom prigodom također osvrnula na najave ukidanja noćnog vlaka iz Osijeka za Zagreb.