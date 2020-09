BUTKOVIĆ OTKRIO HOĆE LI USKORO BITI POSKUPLJENJA CESTARINA: ‘Do kraja godine uvodimo beskontaktno plaćanje’

‘Smisao je da novi sustav naplate smanji troškove u samim Hrvatskim autocestama i da olakšamo građanima i privučemo promet na autoceste. Nikakvog povećanja neće biti’, rekao je ministar Oleg Butković

Od početka epidemije Covida-19, većina domaćih prijevozničkih tvrtki, i državnih i privatnih, imala je velikih problema u poslovanju, kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković gostujući na televiziji N1.

Dodao je da je turistička sezona sve iznenadila jer se očekivao veći pad, a da je, primjerice, Jadrolinija ostvarila 60 posto lanjskog prometa.

‘Očekuje nas desetljeće željeznice’

Butković je kazao i koje protukrizne opcije razmatra Vlada.

“U tom smislu su i sredstva koja su namijenjena iz fondova, u jednom će se dijelu pronaći način da se pomogne prometnom sektoru. Pripremamo to na razini Vlade, neće to biti kroz 10 do 15 dana, ali u listopadu ćemo imati konture kako pomoći da netko dođe do tih sredstava, koji će biti mehanizmi”, rekao je miniitar prometa.

Kazao je i da Hrvatsku čeka veliko ulaganje u željeznički sektor.

“Očekuje nas desetljeće željeznice i u tom smislu ćemo iskoristiti i sredstva koja su nam na raspolaganju iz fondova Europske unije. Dio projekata je spreman, a dio će trebati spremiti i raditi na njima kako bi se sva sredstva iskoristila”, istaknuo je.

Do kraja godine beskontaktno plaćanje cestarine

Govoreći o novinama koje Vlada planira uvesti na autoceste, Butković je rekao da se do kraja godine očekuje uvođenje beskontaktnog plaćanja cestarine.

“Teško je reći koliko će tada biti cijena, ne uvodimo novi sustav naplate da bismo dizali cijene, smisao je da novi sustav naplate smanji troškove u samim Hrvatskim autocestama i da olakšamo građanima i privučemo promet na autoceste. Nikakvog povećanja neće biti”, rekao je Butković.

Govorio je i o stanju u Croatia Airlinesu rekavši da bi i bez epidemije ta trvtka bila u “određenim poteškoćama”. Znog toga je Vlada krenula u pronalazak strateškog partnera.

“Početkom godine našli smo dva solidna kandidata, međutim, došla je korona, sve je stalo i mi smo taj postupak morali obustaviti. Dobar moment je taj da dijelimo sudbinu svih drugih zemalja, koje spašavaju svoju avioindustriju i u tom će nam smislu EU ići u premošćivanje i pomoć oko Croatije Airlines”, kazao je Butković dodavši da će, kada se situacija normalizira, Vlada nastaviti tražiti strateškog partnera.

