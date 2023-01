Potpredsjednik Vlade i potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković ocijenio je u srijedu kao jednu vrstu populizma potez zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je išao skupljati smeće sa zaposlenicima Čistoće nakon što su oni štrajkali proteklih nekoliko dana.

Nakon današnje sjednice Vlade novinari su Butkovića pitali za komentar odluke zagrebačkog gradonačelnika da s radnicima Čistoće čisti grad.

Butković je najprije pohvalio činjenicu da je došlo do dogovora s radnicima dok je potez gradonačelnika ocijenio kao dio političkog folklora, složivši se da se na taj čin može gledati i kao na jednu od populističkih metoda.

Ovaj Napulj, koji je u Zagrebu bio prisutan nekoliko dana nije dobar za građane Zagreba, za sliku Zagreba i ostavlja loš dojam, rekao je Butković te naglasio da gradonačelnik kao izravno izabrana osoba na izborima ima najveću odgovornost.

"Dobro da je došlo do dogovora, a to je što je on išao skupljati smeće više spada u politički folklor nego u nešto suštinski, što će poboljšati stvari", ustvrdio je.

Jedno je kad ste u oporbi, kad koristite aktivističke metode, kritizirate, a drugo kad ste na poziciji da morate donositi odluke i svakodnevno operativno voditi grad, dodao je Butković podsjetivši da je i sam 11 godina bio gradonačelnik.

'Da biste operativno vodili grad...'

Da biste operativno vodili grad, rekao je, "morate biti širok čovjek i imati jako puno dobrih suradnika oko sebe da se ovakve stvari izbjegnu".

Na pitanje rad li se o populističkom potezu više sličnom onima Tomaševićevog prethodnika, pokojnog Milana Bandića, nego onim aktualnog gradonačelnika s obzirom na sve što je Tomašević govorio o Bandićevim metodama, Butković je rekao kako se to "može uzeti i s te strane".

"Pa, može se uzeti to i s te strane. Oni su kritizirali pokojnog gradonačelnika da je bio veliki populist, a i ovo jest jedna od populističkih metoda", rekao je.

Potpredsjednik Vlade i potpredsjednik HDZ-a, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić nije htio govoriti o tome koliko je to populistički potez, ali jednako kao i Butković drži da Tomaševićev čin neće previše utjecati na meritum.

"On je izabrao taj način rješavanja pitanja odvoza otpada u Zagrebu, to možda djeluje na prvu simpatično, ne znam koliko je populistički, ne ulazim u to. To je isto kao da sad ja uzmem lopatu i idem na Banovinu, bacam pijeska u miješalicu - neću je previše ubrzati. Možda će to jedan trenutak biti simpatično, ali nakon toga, kad se probudimo, vidimo da osim te lopate nije puno napravljeno", prokomentirao je.