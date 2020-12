BUTKOVIĆ O PELJEŠKOM MOSTU: ‘Trebao bi biti gotov u studenom 2021’

U utorak je Ministar mora, prometa i infrastrukture Butković rekao da bi Pelješki most trebao biti gotov krajem 2021. godine; obustava letova prema Britaniji produžena je do 31. prosinca

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u utorak da bi Pelješki most trebao biti gotov u studenome 2021. godine te da je zbog novog soja koronavirusa obustava letova prema Velikoj Britaniji produžena do 31. prosinca.

“Usprkos koronavirusu svi radovi na velikim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj nisu usporeni, nisu zaustavljeni i u tom smislu i ovo što se događa na najvećem infrastrukturnom projektu, a to je gradnja Pelješkog mosta, koji uključuje 30 kilometara gradnje pristupnih cesta, nije samo most faza projekta, ide jako dobro. Most bi trebao biti gotov negdje u studenome 2021. godine”, rekao je ministar Butković u Dnevniku HTV-a.

Butković je rekao da su do sada došla tri broda čelične rasponske konstrukcije i one se montiraju te da trebaju doći još dva broda.

Što se tiče pristupnih cesta, kaže da je tunel od 2,5 kilometara probijen prošli tjedan, 74 dana prije roka. Istaknuo je da je to peti tunel po duljini u Hrvatskoj.

“Tako da, evo, to ide sve skupa dobro. Ono što očekujemo da će most biti gotov do kraja 2021.”, rekao je Butković. Napomenuo je da je tu naravno i procedura dobivanja dozvola i pristupne ceste, pa bi sve skupa, po njihovoj procjeni, trebalo biti gotovo do početka turističke sezone 2022. godine.

Na pitanje stoji li kao opcija da se most spoji na staru Pelješku cestu ili će se ipak čekati nove pristupne ceste, Butković je rekao da će to biti vjerojatno nešto prije mogućnost nego što budu čitave pristupne ceste gotove. Kaže da govori o dijelu koji uključuje obilazak Stona, ali kako radovi sada idu dinamički dobro, neće tu biti potrebe da se nešto intervenira nego će sve skupa biti gotovo do početka turističke sezone 2022.

Rekao je da stara Pelješka cesta koja ide kroz Ston nije dobro rješenje. Da je dobro, ne bi radili ovu obilaznicu Stona, ne bi išli u projekt pristupnih cesta koji uključuje 30 kilometara ukupnu dionicu i to vrlo složenih objekata, i vijadukata i tunela i mostova. Tako da je bio smisao da se Ston zaobiđe i zbog njegove kulturne vrijednosti i prometa i zagušenja, istaknuo je ministar.

Obustava letova prema Velikoj Britaniji produžena do 31. prosinca

Komentirajući što će se privremena obustava letova prema Velikoj Britaniji produžiti do 31. prosinca, Butković je podsjetio da je Hrvatska u nedjelju na 48 sati obustavila putnički zračni promet s tom zemljom zbog novog soja koronavirusa, te da je većina europskih zemalja privremeno zabranila promet putnički i zračni prema Velikoj Britaniji.

“Ta odluka ističe noćas, odnosno u pola noći, pa smo, naravno tu odluku produljili do 31. prosinca ove godine. Pratit ćemo situaciju zajedno s drugim europskim zemljama, vidjet ćemo što će se sve skupa događati oko toga, a ono što je bitno naglasiti je da će sutra 160 hrvatskih državljana koji su platili svoje karte biti dovezeni u Hrvatsku jednim letom Croatia Airlinesa. Naravno, svi oni moraju imati negativni PCR test, a oni koji ne budu imali takav test morat će odmah u samoizolaciju i odmah na testiranje koje moraju obaviti”, rekao je Butković.

Razoran učinak epidemije na zrakoplovnu industriju

Na pitanje do kada može funkcionirati da Croatia Airlines dobiva državnu potporu, jer je prošlog tjedan dobila još jednu tranšu od 600 milijuna kuna, Butković je rekao da je korona epidemija imala razorni učinak na cijelu zrakoplovnu industriju u cijelom svijetu.

“Mi smo ove godine u prvih deset mjeseci imali ostvarenje u svim zračnim lukama 19 posto od ostvarenja koja smo imali u 2019. godini. Što se tiče Croatia Airlinesa, u travnju i svibnju je bilo 90 posto u padu u odnosu na prošlu godinu, u lipnju 80 posto. U srpnju i kolovozu kad je bilo nešto turističke sezone to je došlo do 70 posto”, kaže ministar.

Potvrdio je da Croatia Airlines i nevezano za pandemiju nije stajala baš sjajno, pa se išlo u pronalazak strateškog partnera, ali je taj postupak obustavljen. Tko će kupiti Croatiju Airlines kad je sve blokirano i stalo?, zapitao je Butković. Rekao je i kako se u tom smislu u dogovoru s Europskom komisijom išli u određeni aranžman da Croatia Airlines “ostane na nogama”.

“Vjerujemo u što brži oporavak cijele industrije i situacije u 2021., odnosno 2022. i 2023. godini.”, poručio je Butković i najavio da će nastaviti pronalazak strateškog partnera.

Dodatnih 400 milijuna kuna pomoći prometnom sektoru

Najavio je i da će biti državne pomoći zračnim lukama jer im je država pomagala i do sada, ima određenih mjera koje su im na raspolaganju.

“Mi smo za čitav prometni sektor donijeli odluku u srpnju od 600 milijuna kuna uz 90 posto državnu potporu da se mogu koristiti svi oni koji su pogođeni, tu su zračne luke i prvenstveno zračne kompanije, tu je Croatia Airlines naravno jedina, koji mogu zatražiti pomoć od države. Dobro je da je u 2019. i u prijašnjim godinama poslovanje svih zračnih luka bilo genijalno, bilo je odlično, pa oni mogu još neko vrijeme izdržati i izdržali su ovu godinu tako da još uvijek situacija kod njih nije alarmantna kao kod nekih drugih”, rekao je.

Na tvrdnju kako je zato situacija alarmantna kod prijevoznika, te na pitanje jesu li u Vladi svjesni novog udara na prijevoznike, ministar Butković odgovorio je potvrdno.

“Jesmo, svjesni smo toga i tom smislu Vlada i nastavlja s mjerama za očuvanje radnih mjesta, ali evo idemo i s novom odlukom s dodatnih 400 milijuna kuna pomoći prometnom sektoru. To će se u siječnju naći na Vladi, tako da vodit ćemo računa o tome”, poručio je ministar Butković.

