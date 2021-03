BUTKOVIĆ O ‘OSIPANJU’ HDZ-A: ‘Nije dobro da ijedan član ode, ali događa se; Svima su otvorena vrata i za ući i za izaći’

‘Uvijek je bilo odlazaka iz HDZ-a i iz drugih političkih stranaka. Svima su otvorena vrata i za ući i za izaći. To morate pitati njih’

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u četvrtak u Bakru kako nije dobro da ijedan član HDZ-a ode, ali to se događa te su svima vrata otvorena i za ulazak i za izlazak iz te stranke. Na novinarsko pitanje što se događa s HDZ-om, o odlasku i prelasku nekih članova u druge stranke, Butković je odgovorio da ne zna, da to treba pitati one koji odlaze.

Kako je rekao, nije dobro kad ode ijedan član iz stranke. “To nisu dobre stvari, međutim, to se događa. Uvijek je bilo odlazaka iz HDZ-a i iz drugih političkih stranaka. Svima su otvorena vrata i za ući i za izaći. To morate pitati njih. Osobno smatram da u Primorsko-goranskoj županiji, u organizaciji koju ja vodim, takvih stvari još nema i vjerujem da ih neće ni biti, da ćemo nastaviti uspješno i imati rezultate kao do sada”, rekao je Butković.

Pritisak na pojedince da napuste HDZ?

Odgovarajući na pitanje je li bilo pritisaka na neke da odu iz HDZ-a, Butković je rekao kako ne zna, da ne može na to odgovoriti i da to treba njih pitati, a “osobno nije nikoga pritiskao”.

“Što se tiče Primorsko-goranske županije, kampanja još nije službeno počela. Mi smo se okupili danas da potpišemo ugovore, tu je aktualni župan, tu je i budući župan, kandidat za župana Gari Cappelli, i nije u redu da danas dajem bilo kakve izjave. Kad počne službena kampanja, onda ćemo o tome razgovarati”, rekao je.

U Bakru potpisani ugovori za obnovu luka i pomorskog dobra

Ministar Butković potpisao je u četvrtak u Bakru ugovore kojima se gradovima, općinama i županijskim lučkim upravama u Primorsko-goranskoj županiji dodjeljuje 17,5 milijuna kuna za obnovu luka i pomorskog dobra. Na svečanosti su bili primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, saborski zastupnik Gari Cappelli, gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić i drugi.

Na pitanje zašto se nije htio kandidirati za primorsko-goranskog župana, ministar Butković je odgovorio protupitanjem “odakle znate da ja nisam htio?”.

“Nisam dao nikad takvu izjavu, o tome sam dosta čitao. Stranka je izabrala kandidata, gospodina Cappellija, koji je bio jedan od najuspješnijih ministara u prošlom sazivu Vlade, tri puta bio gradonačelnik Malog Lošinja, čovjek koji ima impresivan životopis, jedan od naših najjačih kandidata na ovom području”, rekao je Butković, ističući da je HDZ Cappelliju dao maksimalnu potporu, da mu i on osobno daje potporu te kako vjeruju u njegovu pobjedu.