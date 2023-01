Ministar prometa i mora Oleg Butković izjavio je u srijedu da se novim Zakonom o pomorskom dobru, čiji je prijedlog u Saboru, neće omogućiti privatizacija pomorskog dobra već će se poboljšati nadzor nad njime, i stoga nema govora da će bilo tko moći zabraniti građanima kupanje na plažama.

„Nema nikakvog govora da će bilo tko kome zabraniti da se kupa na nekoj plaži. Postoje plaže s posebnom upotrebom kao što su nudističke plaže i plaže ispred specijalnih bolnica, koje morate ograditi, ali to nisu plaže ispred hotela ili javne plaže”, rekao je ministar Oleg Butković u emisiji Hrvatskog radija „A sada Vlada”.

U Hrvatskoj trenutno postoje 18 ograđenih plaža, a njihovo ograđivanje je omogućio zakon iz 2003. kojeg je donijela tadašnja SDP-a ova Vlada, odgovorio je Butković na kritike iz oporbenih stranaka.

'Zakon nije pisan da bi omogućio privatizaciju'

Ministar dodaje da će ograde na 18 spomenutih plaža biti uklonjene nakon isteka koncesije.

„Zakon koji mi predlažemo nije pisan da bi stvorio nered na pomorskom dobru, da bi omogućio privatizaciju i uzurpaciju pomorskog dobra već naprotiv, mi pojačavamo nadzore i kazne, dajemo već ovlasti jedinicama lokalne samouprave, da kroz transparentan način donesu plan upravljanja pomorskim dobrom koji uključuje javnost”, kazao je ministar uoči početka saborske rasprave.

Tako će se, kaže Butković, ubuduće svaka nezakonit gradnja na pomorskom dobru kažnjavati sa 130 tisuća eura.

Nema više metode 'najbržeg prsta'

Što se tiče davanja koncesija, one će se dijeliti jedino preko javnog natječaja, a ne više metodom 'najbržeg prsta', dodao je.

Jedinice lokalne samouprave će odrediti koje će plaže na njihovom području biti za javnu namjenu a koje će se moći koristiti za gospodarsku djelatnost. No, i kod plaža pod koncesijom zadržan je postotak koji mora biti predviđen za javnu namjenu, rekao je.

„Koncesionar ne može cijelu plažu pokriti suncobranima ili ležaljkama, ima određeni postotak, to je 50 odnosno 70 posto. Ostalo mora ostati javna namjena, mora biti slobodno. To je pravo koncesionar imao i do sada ali je plaže ograđivao, a to sada više neće moći”, izjavio je resorni ministar.

Izmjene zakona onemogućiti će bila kakvo ograđivanje, no, ističe Butković, ako se takvo nešto ipak dogodi, građani su slobodni pozvati djelatnika Lučke kapetanije.

„Ako napišete da se nešto ne može ograditi, onda se ne može ograditi ni s fizičkom barijerom ni s čovjekom, odnosno redarom”, napomenuo je.

Novi sustav naplate cestarine

Osim novog Zakona o pomorskom dobru, Ministarstvo prometa i mora za turističku sezonu 2024. priprema novi sustav naplate cestarine na autocestama koji će funkcionirati na principu elektroničke vinjete.. No, to ne znači da će doći do dizanja cijena, dodao je Butković.

„Ulaskom u Schengen smo stvorili situaciju da nam te rampe ne idu u korist, trebamo što prije implementirati beskontaktni sustav naplate. Sustav će vam učitati registraciju, skinuti s vašeg računa određeni iznos koji je za tu dionicu, a ostaje i ENC kao dodatni sustav”, kazao je ministar Butković.