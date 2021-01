BUTKOVIĆ NAJAVIO: ‘Signal teleoperatera na Baniji će uskoro biti bolji, a uskoro će početi i obnova cesta na tom području’

Na pitanje o klizištu u Zagorju kod općine Jasenje, ministar je odgovorio da su jučer na tom terenu bili prometna inspekcija i Hrvatske ceste te da se kreće u sanaciju

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u srijedu da će signal teleoperatera u ruralnim i pograničnim područjima na Baniji uskoro biti bolji, da se na tome radi te da bi uskoro trebala biti ugovorena, a potom i početi obnova, državnih cesta na tom području.

Odgovarajaći na novinarsko pitanje o mobilnom i telefonskom signalu na Baniji, Butković je rekao da je razgovarao sa svim teleoperaterima, koji su vrlo brzo nakon potresa osposobili postojeći signal, tako da je signal sada onakav kakav je bio prije potresa.

Stižu mobilne bazne stanice

“No, budući da je Sisačko-moslavačka županija i inače u ruralnim i pograničnim područjima bila dosta loše pokrivena signalom, ovo je prilika da se ta situacija poboljša. U tom smislu jučer sam doznao o određenih šest lokacija, koje su operateri predvidjeli, gdje bi se sada privremeno, do izgradnje novih stanica, smjestile mobilne bazne stanice. To će biti učinjeno vrlo brzo, tražit ćemo i pomoć mehanizacije, stožera, Ministarstva obrane, odnosno Oružanih snaga da nam pomognu da se to što prije postavi. To se rješava i uskoro će signal biti bolji i u tim ruralnim, tj. pograničnim područjima”, rekao je Butković.

Šteta na cestama 70 milijuna kuna

Govoreći o oštećenim cestama na Baniji, Butković je rekao da državne ceste imaju kompletno snimljeno stanje, da je šteta oko 70 milijuna kuna na državnim cestama, mostovima, da su se otvorila određena klizišta.

“Taj proces je već krenuo, Hrvatske ceste će vrlo brzo, budući im Zakon o javnoj nabavi daje mogućnost da takve stvari hitno ugovaraju, to ugovoriti i krenut će obnova državnih cesta.”

Butković je istaknuo da će Vlada sljedećeg tjedna donijeti odluku i Županijskoj upravi za ceste dodijeliti 25 milijuna kuna, budući su procijenili da im taj iznos treba da bi popravili sve županijske ceste.

“Mi ta sredstva imamo, ali to mora proći proceduru Vlade, sljedećeg tjedna će to biti na Vladi i onda će i oni krenuti u svom dijelu u obnovu svih županijskih cesta,” rekao je.

Kreće sanacija klizišta u Zagorju

Na pitanje o klizištu u Zagorju kod općine Jasenje, ministar je odgovorio da su jučer na tom terenu bili prometna inspekcija i Hrvatske ceste te da se kreće u sanaciju.

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić kazao je, odgovarajući na novinarska pitanja, da je, što se tiče klizišta na državnoj cesti DC 74, došlo do istjecanja, odnosno klizanja jalovine iz susjednog kamenoloma na cestu.

“Obavljeno je snimanje tog terena s prometnom inspekcijom, koja će donijeti rješenje te će se u dogovoru s vlasnikom kamenoloma, odnosno vlasnik kamenoloma promptno ići u rješavanje tog problema. Tu treba, ne samo maknuti veliku količinu materijala s ceste, nego riješiti i uzrok, koji je na području kamenoloma, kako se takvo što ubuduće ne bi događalo”, rekao je i naglasio da se “od danas kreće s rješavanjem i uspostavom prometa na DC 74.”

Ministar Butković je u srijedu, zajedno s predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem i gradonačelnikom grada Bakra Tomislavom Klarićem obišao radove na rekonstrukciji državne ceste DC 501 od čvora Oštrovica do Meje, odnosno od Hreljina do autoceste.