Novi potpredsjednik hrvatske Vlade zadužen za gospodarstvo, Oleg Butković gostovao je u RTL Direktu. Upitan je zna li on nešto što mi ne znamo pa tvrdi kako možemo mirno spavati i ne trebamo zbog energenata brinuti na jesen.

Govori kako situacija u Hrvatskoj nije dramatična, stabilna, dobra je turistička sezona, stabilni smo i financijski, smatra. Podsjeća kako su intervenirali oko goriva, oko plina te rade sve da udar na građane ne bude veliki. Prate, kaže, situaciju pa će vidjeti. Smatra da bi u utorak trebalo doći do pada cijene goriva.

Znači li to da i dalje ne trebamo paziti na to koliko struje trošimo? Butković kaže kako ljudi to znaju, da ne treba raditi paniku. Stvar je, smatra dinamična i da ne bi bilo ozbiljno izlaziti s tim stvarima sada jer situacije se mijenjaju iz dana u dan. Osvrnuo se i na izvore vode, govori kako situacija nije alarmantna, kako imamo zalihe.

'Nastavit ćemo porezna rasterećenja prema gospodarstvu i poduzetnicima'

Govoreći o turističkoj sezoni kaže kako su prognoze odlične, kako je promet na cestama dobar, kako je broj fiskaliziranih računa visok. "Nije sve tako crno kako se pokazuje", tvrdi.

Kaže danas novi ministar financija da je potrebno porezno rasterećenje pa je ministar upitan znači li to da će prihvatiti prijedlog HUP-a pa smanjivati doprinose, poreze… "Imali smo četiri vala poreznih rasterećenja, s time ćemo nastaviti poglavito prema gospodarstvu i poduzetnicima", govori.

Znači li to i povećanje plaća, kaže: "Imali smo povećanje prosječne i minimalne plaće iznad očekivanja do sada, otvaraju se i razgovori sa sindikatima na jesen, tražit ćemo najbolje rješenje".

Što se tiče poduzetnika, govori da situacija nije otežana samo njima nego i javnim ustanovama te kako traže rješenje.

Europa je u trendu da se poduzetnicima olakšava, a Butković ponavlja da su išli sa zamrzavanjem goriva, pripremaju pomoć u prijevozu jer misle da javni prijevoz može preuzeti dio tereta i da će neke stvari biti lakše ako je dostupan i subvencioniran. U Njemačkoj su, govori, uveli devet eura na jedinstvenu kartu, a otkriva i da mi o tome razmišljamo. "Nismo u situaciji da možemo sto posto, ali postoje elementi da možemo stimulirati javni prijevoz. To bi bio prigradski i gradski, unutar županija", rekao je.

'Primorac će dobro odraditi posao'

Nedavno je rekao kako ima srednje intelektualne sposobnosti, no jedan je od troje ljudi iz originalne postave prve vlade Andreja Plenkovića. "Znate kako kaže, onaj tko zna odrediti razinu svog znanja to je prvi znak inteligencije. U jednoj sam izjavi oko obnove rekao da bi mi to bilo previše i bilo bi mi", tvrdi. Upitan pak zašto ministri odlaze, govori kako su svi došli da odu. "Svi smo na određeno vrijeme. Ja sam po stažu najduže, preuzimam funkciju potpredsjednika, iskustvom mogu pridonijeti", smatra.

Prokomentirao je i činjenicu da novi ministar financija opet nije HDZ-ovac, a smatra kako je bitno da su kvalitetni, stručni ljudi, a Primorac je, navodi čovjek na mjestu, profesor na fakultetu. "Na neki način kad vam prilaze i prihvaćaju funkciju to je priznanje vladajućoj stranci i vladi. Tu su stvari relativne, dajmo mu šansu, on će dobro odraditi posao, on je istupom pred zastupnicima pokazao da je perspektivan", navodi.

Naziv je Pelješki most, a Most Pelješac je radni naziv

Nedavno je o Butkoviću lijepe riječi iznio predsjednik RH, a ministar govori da je pohvalio projekte, a to je istina. Upitan hoće li ga pozvati na otvorenje Pelješkog mosta odgovara kako će biti pozvani svi dužnosnici, oni koji su zaslužni.

Potvrdio je i da se Pelješki most naziva točno tako, a da je Most Pelješac samo radni naziv iz projekta.

Govorio je na kraju i o HŽ-u pa rekao da nisu mogli u 20 godina u isto vrijeme graditi i autoceste i željeznice, a autoceste su, smatra, bile dobra odluka jer rastao je i turizam radi njih. Kaže da su u tijeku projekti za željeznice, ali će trebati godine do izgradnje. Od Zagreba do Splita izgradnja bi mogla trajati 7-8 godina. Zaključuje kako se on nikada ne vozi vlakom.