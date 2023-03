U intervjuu za RTL Danas, potpredsjednik Vlade, ministar Oleg Butković, govorio je o setu novih Vladinih mjera. Butković je kazao da će cijene pojedinih proizvoda biti zamrznute do kada bude potrebno.

"Do sada ih je bilo devet sada ih je osam. Zbog potražnje smo morali izbaciti svinjske proizvode, lopaticu i drugi dio, a ubacili smo carsko meso I mislim da je to dobar potez nakon zaključenja mjera koje smo napravili u nedjelju. Imali smo određeni dio koji smo završili, to je osam proizvoda i mislim da je to dobro", kazao je Butković napominjući da cijena kruha nije zamrznuta, ali cijena brašna je.

Na pitanje, zbog čega cijena kruha raste ako su ograničene cijene goriva i brašna, Butković je kazao da je to stara priča trgovaca i povećanja cijena.

"Jesu li su one opravdane ili ne to se treba utvrditi. Time se bavi Državni inspektorat i Ministarstvo gospodarstva. Ovime priča ne završava, neću reći rat nego epizoda s trgovcima. Za to treba postojati uvjet. Postoje liste, uspoređivati će se i pratiti i dalje", kazao je Butković dodajući da, temeljem ograničenih cijena u proizvodnom lancu nema opravdanja da cijena kruha raste.

Mjerama obuhvaćeni i oni koji nisu surađivali

U subvencije su uključeni i oni koji su odbili surađivati s vladom kada je rast cijena u pitanju.

"Ne možete donositi mjere da nekoga isključujete. Vlada je od samih početaka u nekoliko navrata i s ovim prošlogodišnjim paketom mjera išli široko, horizontalno i s dobrom namjerom. Ne možete nekoga isključiti i reći ovome ću dati ovome neću. Postoji čitav niz drugih subvencija", pojasnio je Butković.

"U zadnjem ciklusu i zadnjem načinu funkcioniranja odnosno rasprave oko mjera nismo razgovarali, ali smo rekli da će Inspektorat i Ministarstvo gospodarstva nastaviti pratiti stanje na terenu i sve one koji su neopravdano dizali cijene, a to je bilo kod uvođenja eura. To trebamo naglasiti, kada su se davale izjave, kada se to komuniciralo, sve je to bilo u trenutku kada smo uveli euro", pojasnio je.

Butković je kazao da Državni inspektorat i Ministarstvo gospodarstva nastavljaju i dalje pratiti situaciju, obilaziti teren i svi oni koji su neopravdano dizali cijene bit će u proceduri. Ipak, napomenuo je da nije za ukidanje subvencija trgovinama koje su neopravdano dizale cijene.

"Ne treba ići restriktivno, uvijek treba ići na dogovor, na poštivanje. Vlada je dala velik doprinos da građanima i gospodarstvu situacija bude lakša u odnosu na ono što nam se dogodilo. Nisam za ukidanje, ali sam za da se to prati i sankcionira", kazao je.

Porezno rasterećenje plaća

Na pitanje, hoće li doći do poreznog rasterećenja plaća, Butković je kazao da se to pitanje nametnulo na sastanku gospodarsko-socijalnog vijeća.

"Ova Vlada je u ovih nekoliko godina imala nekoliko krugova poreznih rasterećenja i sigurno da ćemo se i nakon ovog paketa mjera baviti i dalje poreznim rasterećenjem i politikom. Vidjeti ćemo što je najbolje za naše građane, pratiti ćemo inflaciju. Cilj ovih mjera je da utjecaj na inalfciju bude takav da ona bude što manja, što i vidimo da ona u posljednja tri mjeseca polako pada. Ide turistička sezona za koju se nadamo da će biti dobra te otvaramo pitanje jesenskog paketa mjera kad govorimo struji i naravno sve vrste poreza će biti sigurno na stolu", kazao je Butković.

Ministar Primorac je u siječnju ranije govorio da je porez na kavu nešto o čemu se govori, što ide prema ukidanju. Što ako se ne spuste cijene kave? Ministar Butković kaže, treba vidjeti što će se dogoditi.

"Vjerujem da ako se dogodi da će i oni biti kako treba, jer ugostitelji su i sad ovim paketom mjera zaštićeni zajedno sa svim malim poduzetnicima da im se cijena struje neće povećavati."