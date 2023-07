Koalicijski sastanak HDZ-a i partnera održan je u utorak, a nakon kojeg je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio kako je koalicija stabilna.

Komentirao je potom konferenciju za novinare koju ne nešto ranije održao predsjednik Zoran Milanović.

"Predsjednik je iznio difamacije i ružno je govorio o ministrima, ali mi smatramo da je predloženi kandidat čovjek koji ima sve reference, stabilan je i dobar je i mislimo da bi predsjednik to trebao prihvatiti", rekao je Butković, a prenosi N1.

Nacionalna sigurnost nije ugrožena

Kaže da je čelno mjesto u VSOA-i bitno i da treba naći rješenje. "Treba razgovarati o čovjeku i njegovim referencama. Na predsjedniku je hoće li to prihvatiti ili neće".

Plenković je rekao da nacionalna sigurnost nije ugrožena, a Milanović je rekao upravo suprotno.

"Ništa nije kompromitirano ni ugroženo. Treba riješiti pitanje čelnog mjesta, postoji kandidat, predsjednik se s tim nije usuglasio", kaže Butković.

Višak plina

Potvrdio je da Hrvatska zbog blage ima višak plina te da će Vlada na sjednici u četvrtak regulirati to pitanje.

"Što znamo u ovom trenutku? Još nismo dobili cijelu sliku stanja, nismo dobili određene odgovore od HROTE-a", naveo je, dodajući da HEP i građani nisu ništa izgubili.

"Cijelu ovu situaciju kad postoje viškovi, kad su skladišta puna… Ono što sad mogu reći je da će Vlada u četvrtak to pitanje riješiti na način da se neće prodavati viškovi plina", kazao je.

"Posotoje različita pojašnjenja i tvrdnje tko je kome što pisao u kojem trenutku. To utvrđujemo i vidjet ćemo što se događa. To je u trenutku sada kada je informacija došla do toga da znamo da postoji višak plina i da je prodan po nekoj cijeni koja je rubna, niža, po metodologiji koju zakonski radi HROTE… Sve ćemo utvrditi, donijet ćemo novu regulativu i to ćemo riješiti u četvrtak", odgovorio je Butković, navodeći da postoje oprečna pisanja i da sada nema cijeli pregled slike trentnutno.

"Svi dužnosnici, gradonačelnici, predsjednici Uprava moraju se ponašati u skaldu s propisima i toga bi se svi trebali držati", navodi, dodajući da ako se toga ne drže, trebali bi snositi odgovornost.