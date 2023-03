Potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković ipak je popustio i kupio narodne obveznice koje je izdala Vlada. Iako je ranijih dana Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar prometa najavljivao kako, 'nakon konzultacija sa suprugom' neće kupiti narodne obveznice, sada je promijenio mišljenje i u narodne obveznice uložio - 500 eura, što je bio i minimalni ulog, piše Večernji list, a prenosi N1. No, zašto se predomislio, je li popustio pod pritiskom kolega ili šefa Andreja Plenkovića zasad nije poznato.

Filipović dao 100.000 eura, Primorac 20.000

Drugi ministri su, pak, bili prilično izdašniji. Naime, kako navodi Večernji, ministar gospodarstva Davor Filipović uložio je 100.000 eura, dok je ministar financija Marko Primorac, bio malo suzdržaniji pa je u obveznice uložio 20.0000 eura. Koliko će obveznica upisati premijer Plenković još nije poznato.

Podsjetimo, narodne obveznice se upisuju u dva kruga – prvi je za građane i traje do danas do 20 sati. Nakon toga će se upis za građane zatvoriti, a 3. ožujka će se otvoriti za institucionalne investitore i trajat će samo taj dan. Upis se mogao obaviti u više od 500 poslovnica banaka koje su vodeći agenti izdanja – Erste&Steiermärkische banke, OTP banke, Privredne banke Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Zagrebačke banke – i suaranžera izdanja, a to je Hrvatska poštanska banka. Uz to, dvije su banke (Erste i PBZ) omogućile upis obveznica i putem digitalnih kanala.