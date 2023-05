"Mi već sedam godina kako smo preuzeli odgovornost za RH kontinuirano radimo na povećanju standarda, povećanju mirovine, plaća. Suočeni smo s velikim izazovima, poglavito korone, pandemiji, ratom u Ukrajini, energetskom krizom, rastom inflacije. Donijeli smo četiri paketa mjera, vodeći računa upravo o tome da zaštitimo hrvatske državljane, sve građane i gospodarstvo", rekao ministar Oleg Butković za RTL, kategorički odbijajući da se radi o kupovini glasova, prenosi Danas.hr.

No o jednom potezu Vlade smatra da se diglo previše buke, a na pitanje ima li kompenzacijskih mjera za gradova obzirom na to da se sprena porezno rasterećenje i ukidanje prireza odgovara: "Oko toga se diglo previše buke, prije 7 godina kad smo preuzeli odgovornost prihod svih lokalnih jedinica, prirez i porez, iznosio je 10,5 milijardi kuna, danas je 17 milijardi. Išli smo u decentralizaciju, jačanje lokalne samouprave lokalno, ne treba se nitko bojati, cilj je povećati neto plaće svima. Ako to radi država, a radit će, imat će varijante, u tom smislu će se ići i samoupravi, ne da ostanu bez prihoda nego da sami donose odluke o porezima na dohodak u lokalnoj samoupravi, time će direktno utjecati na plaće na toj lokaciji", pojašnjava.

Nezaobilazna je bila i kritika Predsjednika, koji je otvoreno prozvao premijera da prestane uzbunjivati javnost pričama o prijetnjama Vladi. "Predsjednik se konstantno konfrontira s Vladom, tko negira takve događaje? Sjetite se Bezuka, mislim da te izjave nisu dobre, ljudi koji imaju najveću odgovornost u RH da vode državu, da stvaraju jedno okruženje i pomažu institucijama da otkrivaju takve anomalije", zaključuje.