BUŠILI HDZ ZBOG VJETROELEKTRANA; Ćorić priznao sastanke, a Plenković traži da se ‘klupko odmota do kraja’: ‘Ajmo sve na stol…’

I dalje ostaje nerazjašnjeno kako je moguće da ministar Ćorić nije znao što mu radi pomoćnik Validžić kojeg je Vlada razriješila nakon što je PN Uskok proširio istragu

U mnoštvu pitanja i odgovora koje su u Saboru na Aktualnom satu razmjenjivali Plenković i njegova Vlada s predstavnicima oporbe posebno je bilo zanimljivo propitivanje oko stupnja upletenosti ministra Tomislava Ćorića u slučaju Vjetroelektrane.

Naime, nakon što je istraga u slučaju Josipe Rimac otkrila da je i pomoćnik ministra Tomislava Ćorića, Domagoj Validžić bio upleten u dogovaranje povoljnije cijene struje za investitora u aferi Vjetroelektrana, tvrtku CEMP u vlasništvu investitora Milenka Bašića, te je PN Uskok donio i službeno rješenje o proširenju istrage, a pomoćnik ministra, inače u tazbinskim odnosima s Josipom Rimac, brzopotezno razriješen na sjednici Vlade – ostalo je visjeti u zraku kako je to moguće da je pomoćnik ministra Ćorića i državni tajnik dogovarao nešto s investitorima tvrtke CEMP, dapače, nagovarao HROTE (Hrvatski operator tržišta energije) da se za tvrtku CEMP osigura što veća otkupna cijena struje, a da to njegov šef, tada ministar energetike i zaštite okolišta, Tomislav Ćorić – ništa nije znao.

Gdje je bila ta granica? Znači li to da ministar nije znao što mu se to događa u najužem timu suradnika?

Ćorić potvrdio da je imao sastanke s investitorom

Sandra Benčić, saborska zastupnica iz redova Možemo, upravo je o tome na Aktualcu malo detaljnije ispitala ministra Ćorića i pri tome izvukla zanimljiv odgovor. Podsjetila je ponovno na činjenicu da je ministar Ćorić osobno ukinuo rješenje svog prethodnika, ministra Dobrovića, kojim se investitoru nalaže obaveza provedbe glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a onda je pitala ministra je li prije toga imao sastanke, odnosno, je li komunicirao s investitorom, te je li o tome komunicirao i s Josipom Rimac osobno, ali i tadašnjim svojim pomoćnikom Validžićem.

Tomislav Ćorić je potvrdio da je imao sastanke s investitorom, i to dva sastanka na koje su predstavnici investitora došli s odvjetnicima, te da je o tome dao i iskaz u DORH-u. “Imali smo u nekoliko navrata komunikaciju s investitorom u ministarstvu i to sam rekao, na tim sastancima nas je upoznao s pravnim radnjama koje će učiniti temeljem rješenja ministra Dobrovića i one su poznate“, rekao je Ćorić u Saboru.

No, rekao je u Saboru da Validžić tada nije sudjelovao u donošenju ovog rješenja jer su „pitanja bila okolišne prirode“, te da ni s Rimac nije imao prilike razgovarati na ovu temu.

Benčić Ćoriću: Koštali ste hrvatske građane više od 1,2 milijarde kuna

Benčić je ocijenila, s obzirom da se ministar sastajao s investitorima koji su sada pod istragom – da je podlegao pritisku prijetnji investicijskim tužbama. “Vaše postupanje ukidanja rješenja koštalo je hrvatske građene više od milijardu i 200 milijuna kuna u narednih 14 godina”, zaključila je Benčić.

Ivana Posavec Krivec, saborska zastupnica iz redova SDP-a, pitala je pak premijera Plenkovića je li razgovarao s ministrom Tomislavom Ćorićem oko pogodovanja tvrtki CEMP u projektu izgradnje vjetroelektrana.

“Smatrate li da je moguće da ministar nije znao što mu radi pomoćnik i je li to isti ministar Ćorić koji je potpisao studiju koja je išla na ruku investitoru Bašiću? Jeste li sve poduzeli da se rasvijetli ono što se radilo u kabinetu ministra i hoćete li dalje djelovati nezainteresirano i čuditi se kada USKOK iskopa nešto novo o ljudima iz vaše Vlade?”, pitala je Posavec Krivec.

Plenković: ‘Ajmo sve staviti na stol pa da vidimo…’

Plenković je u odgovoru opet ponovio da je istraga o slučaju Rimac upravo dokaz da u Hrvatskoj traje ozbiljna borba protiv korupcije, a što se tiče Ćorića – on želi da se ova tema rasvijetli ne samo u ovoj završnoj fazi “nego da se razmota klupko od 2003. otkad je projekt krenuo pa i 2010. i 2013., ajmo staviti na stol pa da vidimo što je sve u temi bilo bitno i tko je i kakve odluke i zašto donosio u kontekstu projekta CEMP-a i vjetroelektrana.“

„Ministar Ćorić se više puta očitovao o temi, razgovarali smo, koliko razumijem ništa s ovim nije imao, a što će od procesa biti to će se dokazati u postupku koji tek treba uslijediti. Odmotajmo klupko do kraja, bilo je tu ljudi iz vaše stranke, članova vaše Vlade, saborskih zastupnika koji su bili dosta glasni o ovoj temi”, odgovorio je Plenković i tako pokušao temu o tome je li ministar Ćorić znao što mu radi pomoćnik i koliko je i on sam bio upleten slučaj Vjetroelektrane, prebaciti na teren prethodne vlade.

I Plenković i Ćorić, na konkretna pitanja saborskih zastupnica, izbjegli su pojasniti kako je moguće da je pomoćnik ministra Validžić uspijevao pogodovati tvrtki CEMP a da ministar – nije ništa primijetio. I to isti ministar koji je imao sastanke s vlasnicima tvrtke CEMP radi ekološke studije, i osobno potpisao rješenje koje je išlo na ruke investitoru.

