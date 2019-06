BUS OTIŠAO IZ ZAGREBA ZA NJEMAČKU, ALI – S KRIVOG PERONA: Na cjedilu ostavio 35 ogorčenih putnika: ‘Poludjeli smo!’

‘Morala sam se ispričavati šefu jer cijeli tjedan neću doći na posao, a sve zbog vozača’

Frustracija putnika koji su čekali autobus za München na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu je vrlo velika. Naime, oni su čekali autobus dugo u noć, a on nikada nije došao. Odnosno, autobus je došao, međutim, čekao je na pogrešnom peronu. “Morala sam se ispričavati šefu jer cijeli tjedan neću doći na posao, a sve zbog vozača”, ispričala je za 24sata djevojka koja nije u utorak navečer stigla u Njemačku gdje radi, iako je kupila autobusnu kartu.

Autobus krenuo s dvoje putnika

Na zagrebačkom kolodvoru u utorak s perona 502 autobus na liniji Zagreb – München – Ingolstadt – Nürnberg autobus je trebao krenuti u 22.45 sati. Na peronu su bili putnici već od 21.30 sati.

Djevojka prepričava da je na peron došlo 35 ljudi među kojima je bila i ona. Putnici su se čudili što autobus ne dolazi, a već je bilo vrijeme polaska. Ispričala je da su poludjeli kada su shvatili da je autobus već otišao. Naime, autobus Čazmatransa krenuo je s perona 202 s dvoje putnika prema Njemačkoj. Ogorčena putnica kazala je da su svi platili karte i čekali do dugo u noć.

Čazmatrans: Nije kriv vozač, uputili su ga na pogrešan peron

Iz Čazmatransa su potvrdili da je njihov vozač krenuo s pogrešnog perona.

“U ovom slučaju nije krivac vozač već jedan radnik iz suradničke kompanije Croatia bus koji je taj dan radio dispoziciju. On je našeg vozača uputio na pogrešan peron te mu kazao kako ga čeka dvoje putnika. Ne znamo točno kako je došlo do ove pogreške, vjerojatno zbog mladosti i neiskustva djelatnika, jer naš je vozač imao informaciju da je prodan znatno veći broj karata. No, kako se na peronu 202 u autobus ukrcalo samo dvoje putnika, on se samo s njima zaputio put Njemačke, pokupivši kasnije još nekoliko putnika u Sloveniji”, rekli su za Jutarnji te dodali da planiraju obeštetiti putnike i da im se jave na reklamacije@cazmatrans.hr.