Burno aktualno prijepodne u Saboru obilježeno opomenama i uvredama, a rasprava se nastavila i u HRT-ovoj emisiji Otvoreno. SDP je vrlo oštro tijekom rasprave kritizirao poskupljenja i postupke Vlade. "SDP već godinu dana upozorava da je prije uvođenja eura trebalo zaštititi hrvatske građane. HDZ je odbio zaštititi građane. Na primjeru Slovenije predlagali smo zaštitu građana, da se godinu dana prije uvođenja eura uvede monitoring cijena, da se objavljuju cijene i promjene cijena onih najvažnijih namirnica. Htjeli smo i formiranje crnih lista onih koji neopravdano dižu cijene", istaknula je saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović.

Josip Borić iz HDZ-a kaže da su vlast i oporba danas ušli u sabornicu s različitim ciljevima. "Mislim da smo jasno na aktualnom satu pokazali koje su politike iza nas, što je ispred nas. Premijer je jasno govorio što je Vlada učinila. Od smanjenja PDV-a, govorimo o hrani i namirnicama. Postoji angažman da se putem institucija vidi što se događalo zadnjih 15-ak dana od uvođenja eura. Postoje brojni primjeri gdje se to neosnovano događalo. Oporba je zapravo stala na stranu trgovaca i onih koji su neosnovano povećavali cijene", rekao je.

Sandra Benčić, saborska zastupnica Možemo, poručuje da su pitali premijera ima li podatak o kretanju trgovačkih marži od 2019. godine naovamo te ima li podatke o cijenama. "Nema podatke. On je imao veliki pucanj u prazno kada je najavio da će rezati subvencije, da će kažnjavati. Kada je najavio "crni petak". Ništa se nije dogodilo. Niti crne liste niti sve druge mehanizme, Andrej Plenković u posljednjih godinu dana nije htio primijeniti. Sada najavljuje drastične mjere i ne poduzima ništa, kao i u svemu ostalome", kazala je.

Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke izvadio je iz džepa uplatnicu. "Šef oporbe je neovlašteno uzeo 6.631 euro i 29 centi iz proračuna RH. To je famozna naknada za odvojeni život. Ovo je jedna uplatnica. Tvrdi da je uplatio, ali uplatnicu nismo nikada vidjeli. Ja sam popunio uplatnicu za RH, napisao sam Peđa Grbin, napisao sam iznos. Evo ovo ću dati kolegici Ahmetović neka mu da", istaknuo je.

"Kolegice Ahmetović i Benčić su jako zabrinute nad standardom građana jer imamo poskupljenje. Njihove stranke u gradu Zagrebu, za razliku od RH, dižu cijenu vode za 15%. Vlada je svojim mjerama svaki mjesec daje 115 milijuna kuna subvencije gradu Zagrebu da bi cijena struje ostala ista", dodao je.

Nekoliko problema s imenovanjem Bačića

Povela se rasprava i o cijenama u garažama u gradu Zagrebu, a koje su povećane. Dok je Borić upitao zbog čega je to tako, Benčić je odgovorila da su cijene u garažama ujednačene s cijenama parkirališnih mjesta.

"Vi ste s Bandićem 20 godina uništavali grad i ostavili ga u takvom financijskom stanju da smo godinu i pol morali raditi samo na stabilizaciji financija. Ostavili ste praznu blagajnu da niste ostavili novac niti za plaće. Ruinirali ste grad", odgovorila mu je.

Komentirali su i pitanje obnove. "Mislim da će Branko Bačić pokazati rezultate. Postoji respekt među mnogim zastupnicama prema njegovim sposobnostima. To je političar koji zna što treba činiti. Vjerujem da će on ostvariti planove, a koje će iznijeti u vrlo kratkom vremenu", rekao je Borić.

Ahmetović je dodala da ima nekoliko problema s imenovanjem Bačića. "Zašto je Plenković do sada čekao ako je upravo on taj koji je s velikim iskustvom, kompetentan te će sve to riješiti u šest mjeseci. Bačić je i citirao amandmane SDP-a. SDP je tražio da se objedine sva tijela nadležna za obnovu kako bi se sve lakše provelo", kazala je.

Sandra Benčić navela je da je ključni problem da Andrej Plenković nije pokazao nikakvu političku volju da obnova bude politički prioritet. "Ne bi sada, tri godine nakon potresa u Zagrebu, ustvrdio da obnova ide nestvarno sporo", zaključila je Benčić.