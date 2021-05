BURNO NA SUČELJAVANJU; Puljak: ‘Znate li vi uopće engleski?’; Mihanović: ‘Ja imam i londonsku diplomu’; Spomenuli i Hajduk

‘Ja želim da naši gledatelji vide to drugo lice gospodina Puljka, koji se prečesto ispričava’, kazao je Mihanović

Na Otvorenom se danas održava sučeljavanje splitskih kandidata za gradonačelnika, između Vice Mihanovića i Ivice Puljka. Na pitanje kako misle spriječiti političku trgovinu i s kim ni pod koju cijenu ne bi surađivao Mihanović je rekao da su u gradskom vijeću HDZ najjača politička snaga s devet vijećnika kao i prije četiri godine.

“O tome ću razmišljati kad postanem gradonačelnik jer je to posao gradonačelnika. Idemo ovo privesti kraju, pobijediti i sastavljati većinu. Što se tiče pitanja s kime nikad ne bi koalirao – nikad ne bi koalirao s desnom rukom Ivice Puljka gospodinom Bojanom Ivoševićem jer je to čovjek koji je uvrijedio veliku većinu Splićana. On je svojom fotomontažom pa je stavio muški spolni organ na katedralu Sv. Duje. Imam loše mišljenje o tom gospodinu, smatram da je lažni aktivisti koji je svoju karijeru počeo u HSP-u, nastavio u SDP-u, bio aktivisti i sad se priključio gospodinu Puljku”, rekao je Mihanović.

TEŠKE OPTUŽBE U DEBATI: Mihanović: ‘Budite pristojni, znao sam da je ovo neprijateljski teren…; Puljak: ‘Ja se moram opravdati’

‘Treba malo pročitati objave svojih kolega’

“Moj slogan je neću butigu u svoju politiku i to zaista mislim. Gradsko vijeće ima 31 člana: 9 je HDZ, 4 je Kerum i kako su sad Kerum i HDZ u koaliciji ima ih 13. Oni su se bili malo posvađali prije izbora pod navodnicima pa su sad ponovno u koaliciji. Ali 18 drugih vijećnika je vrlo jasno reklo da ili podržava mene direktno ili da su za promjene i da neće podržavati uzaludno trošenje javnog novca, što znači da neće podržavati HDZ. Ili su rekli da neće podržavati Keruma što znači da niti jedan od 18 sigurno neće s HDZ-om i Kerumom. Kako pristupamo tim ljudima mi ćemo im ponuditi borbu za opće dobro”, rekao je Puljak.

“Gospodin Puljak i stranka gospodina Puljka i predsjednica stranke gospođa Puljak poznati su po tome da njihovi suradnici bježe od njih glavom bez obzira. U prvom sazivu gradskog vijeća pola, u drugom sazivu dvije trećine. Što se tiče većine, treba malo pročitati objave svojih kolega koji ga nazivaju smiješnim likom, koji pozivaju birače da glasaju po savjesti, tako da mu se većina od ovih 18 očito priviđa”, replicirao je Mihanović Puljku.

IVICA PULJAK ISPRIČAO SE ZBOG PJEVANJA USTAŠKIH PJESAMA NA SVADBI: ‘To je stvar koje se duboko sramim’

‘Vi zaista ucjenjujete ljude’

“Poznati smo kao ucjenjivači i otmičari, našalio se Mihanović. Dakle desna ruka gospodina Puljka u kampanju kada smo predali potpise, 14.600 potpisa javno dao izjavu da sam ja prijetio ljudima koji rade u ugostiteljstvo, konobarima, osoblju. To je samo nastavak objeda kojima je gospodin Puljak sklon. On ima pristojno lice, umiveno, a s druge strane jako otrovan jezik. Čovjek ima pravo govoriti, ali to uglavnom budu neistine”, rekao je Mihanović.

“Kad smo već kod glasova, gospodin Mihanović ima 14.600 potpisa, a dobio je samo 992 glasa više. To se nikad nije dogodilo u hrvatskoj politici. Vi zaista ucjenjujete ljude, ljudi se boje HDZ-a, a ne moraju se više bojati, to će vrijeme završiti u nedjelju”, rekao je Puljak.

‘Ne znam nabrojati Hajdukove igrače’

Zatim su upitani o ustaškim pjesmama.

“Nije problem što je netko nekad pjevao, nego oni koji to i danas rade. Mislim da je pozdrav ZDS iza nas i to su vrijednosti za koje se moramo zalagati. Neka prošlost ostane u prošlosti”, rekao je Puljak.

PULJAK IMA POSAO ZA HDZ-OVA MIHANOVIĆA: ‘U kući imam brdo neispeglane robe, može doći ispeglati robu ako želi’

“U cijeloj kampanji ja tu epizodu Puljkovu nisam spominjao jer ona nema veze s njom, ali ono što me žalosti je da Puljak gleda moje kvalifikacije, prozvao je i mog oca da je bio u sukobu interesa, tu se vidi razlika između Puljka i mene”, rekao je Mihanović.

Upitani su i mogu li nabrojati pet igrača Hajduka. Puljak je rekao da ne zna, a Mihanović je prvo rekao da ne želi tako lešinariti, a onda ih je nabrojao šest.

‘Ja imam i londonsku diplomu’

Ponovno se raspravljalo o Mihanovićevu doktoratu. “Moj rad je specifičan i izvoran. Po pitanju te radnje ja sam tužio Index, koji se svrstao na stranu Puljka, oni imaju već provjeren sustav, ista ekipa, akademik Silobrčić je to radio Pavi Barišiću, čovjek je dao ostavku i kasnije dokazao da nije plagijat. To je isti model, isti ljudi, samo druga meta. Oni imaju te svoje nastupe, ali služe se najnižim podbadanjima”, rekao je Mihanović.

“Ni Silobrčić ni ja nemamo veze s vašim doktoratom. U osam sučeljavanja smo pokušali saznati zna li gospodin Mihanović engleski, a to vam je uvjet za posao. Jel vi znate engleski, što bi značilo da ste si priskrbili milijun i pol kuna u Lučkoj upravi?” rekao je Puljak.

PULJAK NEZADOVOLJAN NEKIM KOMENTARIMA: ‘Nisu mi se svidjeli. Svatko od nas zaslužuje osnovno ljudsko poštovanje’

“Ja imam i londonsku diplomu, ali hrvatski je službeni jezik EU”, rekao je Mihanović.

“Ja želim da naši gledatelji vide to drugo lice gospodina Puljka, koji se prečesto ispričava, on je Šolu i Raspudića nazvao polusvijetom, to je taj totalitarni mentalni sklop gospodina Puljka”, rekao je Mihanović.