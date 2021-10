Rasprava o izmjenama Zakona o minimalnoj plaći u Saboru je krenula mirno, a usprkos uobičajenim prozivanjima Vlade, oporba je čak uspjela i nasmijati predsjednika Sabora. No idila nije bila dugog vijeka.

Pljuštale opomene

U samo sat vremena rasprave predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je više od deset opomena i to većinom zbog zloporabe instituta povrede Poslovnika.

U raspravi o izmjenama Zakona o minimalnoj plaći, odnosno u odgovorima državnog tajnika Ivana Vidiša na replike oporbeni zastupnici vidjeli su omalovažavanje zastupnika i građana, no s time se nije složio predsjednik Sabora. Nakon što ih je predsjednik Sabora nekoliko puta upozorio da ne zloupotrebljavaju institut povrede poslovnika, počeo je dijeliti opomene, ponekad i povišenog glasa.

Kad su mu mostovci poručili da ih ima na piku, jasno je pobrojio.

"Dobila je jednu opomenu kolegica Peović, kolega Bernardić dvije, kolega Hajduković jednu, kolegica Orešković tri, kolega Pavić iz HDZ-a jednu, kolegica Selak Raspudić dvije te kolega Grmoja i Troskot po jednu opomenu. Vrlo ravnomjerno raspoređeno. Idemo sad dalje, ajmo se zabavljati", pobrojio je u jednom trenutku Jandroković nakon što su se iz Mosta pobunili da samo njima daje opomene.

Kako piše N1, zastupnici mu nisu ostali dužni te su ga optuživali da ne vodi sjednicu na fer način i da im ne dopušta govoriti. Neki od njih nisu se libili ni teških riječi.

"Ako izbor Zvonimira Troskota nije rektalni alpinizam, za razliku od vas, prema premijeru ili nekome drugome, dopustite da je to naše pravo. Na sramotan način vodite sjednicu", poručio je Jandrokoviću Mostov Ante Kujundžić.

'Kukavice, izvrijeđaju pa pobjegnu'

"Ispod si svake razine. To su kukavice, koji dođu, izvrijeđaju i onda pobjegnu", reagirao je Jandroković. Nakon što ga je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić zamolio da zastupnicima ne govori "ti" nego "vi", Jandroković je imao riječi i za SDP-ovce: "Sad i vi radite isto što i kolega prije vas. Ali zato imate glasova koliko imate, zato vam se raspada stranka, zato imate problema", odgovorio je Jandroković.

Na to su mu oporbeni zastupnici počeli dobacivati da ne može tako razgovarati. "Kako mislite da ne mogu? Može čovjek doći i izvrijeđati me kao nikoga od vas ovdje zato što se držim Poslovnika i ja da onda šutim? Gdje to ima? Što si vi zamišljate, tko ste vi?", kazao je Jandroković, misleći na Kujundžićeve uvrede.

"Upozoravao sam, upozoravao, upozoravao više puta da se držite reda", kazao je Jandroković, no neki od oporbenih zastupnika počeli su lupati pločicama po klupama. Iako se svađa nakon toga primirila, Jandroković je zbog zloporabe povrede Poslovnika podijelio još nekoliko opomena", piše tportal.