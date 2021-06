Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u Saboru je predstavila Izvješće o radu za 2020. godinu, izloživši s kakvim se sve problemima, traumama i deficitom prava građana Ured suočavao prošle godine.

No, dok je većina članica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova pohvalila angažman Ureda, predsjednica Odbora, Marija Selak Raspudić obrušila se na Ljubičić utvrdivši da ima "sistemsku grešku u radu", piše Jutarnji list.

Optužila pravobraniteljicu da ima selektivan pristup

Selak Raspudić poručila je Ljubičić da ispada da je ona pravobraniteljica samo za ravnopravnost žena, ali ne i muškaraca. "Shvaćanje žene kao žrtve i izbjegavanje priznanja da su to i muškarci, prikriveno je lice patrijarhata koje omogućuje njegovo reproduciranje skupa sa stereotipom da su žene uvijek žrtve, a muškarci uvijek nasilnici. Čak i kad su muškarci veće žrtve od žena, kao što se pokazalo u covid krizi, vi izbjegavate reagirati. Netko tko se bavi ravnopravnošću spolova ne bi smio to previdjeti. Za mene je to antifeministički", rekla je Selak Raspudić.

Pravobraniteljicu je, među ostalim, optužila da ima selektivan pristup, da je pristrana u tumačenju događaja, izbrojala koliko puta nije došla na sjednicu te na koncu zaključila kako na taj način pokazuje nepoštivanje Saboru koju je je izabrao i demokratske volje građana.

Selak Raspudić je selektivnost ilustrirala vlastitim primjerom kad su ured kampanje pojedini portali "plasirali fotografiju koja oslikava međunožje u visokom stupnju trudnoće, čime su me pokušali difamirati i diskriminirati kao političku kandidatkinju, u ovom slučaju i trudnicu, a vi niste reagirali".

Ljubičić: 'Pozive šaljete dan, dva ranije, sa zbrkom u terminima...'

Ljubičić je Selak Raspudić pokušala uvjeriti da griješi. "Nikada u kampanji ne reagiramo jer bi time kao neovisna institucija dali poruku da je netko dobar ili loš, ali zato uoči kampanje šaljemo upozorenja", rekla je.

Nedolaske na sjednice Ljubičić je opravdala svojim obvezama i neurednim pozivima. "Pozive šaljete dan, dva ranije, sa zbrkom u terminima...", rekla je te istovremeno podsjetila da u Poslovniku nema uporišta da na sjednice mora dolaziti baš ona i da je na sjednice dolazio njezin zamjenik. "Ove prozivke su denunciranje zamjenika pravobraniteljice koji je također izabran u Saboru", rekla je Ljubičić.

Selak Raspudić počela je objašnjavati zbog čega ne prihvaća njezino objašnjenje, a potom je reagirala Rada Borić koja joj je zamjerila da privatizira sjednicu.

'Deplasirano prozivanje na osobnoj razini'

Nakon toga je Selak Raspudić optužila Borić je da danas prekida već 20 puta, dok ona svima daje pravo glasa. Potom je isključila mikrofon te se izlaganje Rade Borić nije moglo čuti.

Nakon svega, Ljubičić je zaključila da se radi o "deplasiranom prozivanju na osobnoj razini". Požalila se potom da ima problema sa štitnjačom i da se povlači iz ovakve rasprave, nakon čega je napustila sjednicu prije njenog službenog završetka, što je još više razljutilo Selak Raspudić.

"Manipulirate, sebe dovodite u poziciju žrtve. To što je pravobraniteljica odlučila ne poslušati što joj imam za reći pokazuje zavidnu razinu demokratske prakse", poručila je Marija Selak Raspudić.