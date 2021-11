Hrvatski sabor u srijedu je počeo novu sjednicu koja će trajati do 15. prosinca, ustavnog roka za redovno zasjedanje. Sjednica je započela žestokim aktualnim prijepodnevom, gdje je oporba rešetala premijera Andeja Plenkovića. Svoja pitanja ukupno će postaviti 40 saborskih zastupnika.

Žestoke obračune premijer je danas imao s Mirom Buljem, Karolinom Vidović Krišto, Katarinom Peović, Sandrom Benčić, ali i s Davorom Bernardićem. Donosimo snimke ovih žestokih verbalnih obračuna.

Bulj: 'Nezakonito ste uveli covid potvrde kojima ste podijelili narod'

Saborski zastupnik Miro Bulj pitao je Plenkovića kako je moguće da Stožer donosi mjere mimo zakona.

"Prvo donosite mjere, a onda se predlaže zakon za covid potvrde. Ranije ste tvrdili da nema razloga da se one uvode u Hrvatskoj, a onda ste ih uveli kao šumski razbojnici preko vikenda i podijelili narod", ustvrdio je Bulj.

"Meni se čini, ili ste vi nekome pokazali ovo što sam ja, a to je covid potvrda, ne znam jeste li se cijepili, možda niste, niste ni preboljeli, a onda ste se sigurno testirali. Ne možemo sad 'šta sad'! Kako se možemo, narodski govoreći, naslikavati u subotu kontra brisa, a jutros uzet bris i doći u Sabor? Kako bi mi to u jednom kafiću u Sinju rastumačili? Je li bris problem ili nije? Evo, malo škaklja, ali ne boli", komentirao je Plenković.

Dodao je kako sebi ne može rastumačiti da jednom takvom gradonačelniku, takvom čovjeku, jedan mali bris takav problem.

"Ja sam za izbor, ja sam se testirao i bez vas. Vi ste nezakonito prisilili ljude na ovaj papir. Vi uvodite diktaturu u tri dana kao šumski razbojnik. Ja sam u Sinju omogućio ljudima da se testira tko želi“, odgovorio je Bulj, koji spočitavao Plenkoviću i to što "nije uzeo pušku u ruke", istaknuvši kako nitko nikad nije podijelo Hrvatsku kao on.

Vidović Krišto: ' Jeste li svjesni koliku štetu činite hrvatskim građanima'

Zastupnica Karolina Vidović Krišto je rekla da hrvatskom državnom odvjetništvu nije bilo sporno da je Žalac kupila software koji nije ni korišten, kao da je netko kupio skupocjen auto koji ne koristi. Posebni savjetnik Zvonimir Savić je bio savjetnik Žalac i Plenkovića. On je i direktor u HGK, i u RBA mirovinskom fondu, istaknula je zastupnica koja je svojim pitanjem otvorila aktualno prijepodne.

Krišto je pitala je li odluku o softwareu donijela Žalac ili Plenković preko Savića? "Jeste li svjesni koliku štetu činite hrvatskim građanima?", pitala je zastupnica.

Plenković odgovorio na prozivke Peović: 'Degutantni ste, ne samo vi, svi'

Katarina Peović (Radnička fronta) pitala je vodi li Plenković Hrvatsku do dna, a u svom pitanju spomenula je kako je premijeru bitno samo što Bruxelles kaže.

"Što se nije Picula vratio da bude predsjednik SDP, što nije Borzanica postala predsjednica, što je Kolakušić utekao u Bruxelles, gdje ga nitko ne zna? Živozidaš Sinčić pobjegao tamo na osam tisuća eura, business class, maska, cijepljenje ili barem testiranje i glumatanje na trgu s ljudima koji su neinformirani. Glumci, prevaranti za 8000 eura da se narod povodi za njima. Pitajte kolege tko se još vratio iz Europroskog parlamenta usred mandata u Zagreb, osim mene i Stiera na plaću koja je šest tisuća eura manja. Dosta više toga. To je krivo i sramotno. Da je tako, valjda bi bio ostao gore. Prenosite to jedni, drugi, treći. Što se ostali nisu vratili? Gdje je Mimica, je li u Hrvatskoj? Držite to u sebi, degutantni ste", odgovorio joj je Andrej Plenković.

Bernardić: 'Prije nekoliko dana dobili se novu šamarčinu iz Bruxsellesa...'

Saborski zastupnik Davor Bernardić konstatirao je da je premijer prije nekoliko dana dobio novu šamarčinu iz Bruxsellesa. "Mislite li da još uvijek uživate ugled", rekao je Bernardić, ističući kako ovog puta ne može prebacivati odgovornost na "Ivu Sanadara, vašeg mentora iz MVP-a" nego je u pitanju njegova štićenica Gabrijela Žalac, čija je korupcija "svima bila jasna osim DORH-u".

"Ovo je prvi put da vas čujem od sučeljavanja, a očito još ništa niste naučili od tog bolnog poraza“, rekao je Plenković.

"To nije dobro za vas", dodao je i ponovio kako "teza o HDZ-ovom pravosuđu ne stoji". Kaže kako ne postoji pljuska iz EU, nego kako "OLAF postoji ne zbog Hrvatske nego zbog nadzora trošenja EU novca u svim članicama".

"Držite te floskule za sebe, neće vam podići rejting. Imat ćete kraću karijeru nego što biste po svim parametrima trebali, i meni je iskreno žao", rekao mu je Plenković.

Benčić: 'Da pričate bedstoće znamo, ali da ovako lažete...'

Zastupnica Sandra Benčić rekla je da je postalo evidentno da ne može kontrolirati ni Vladu niti vlastitu stranku, nabrajajući afere u samo zadnjih mjesec dana.

"Koji vi to naslov nosate da vi budete glavni, tihi, kadrovik u Holdingu? To javnost čeka da shvati. To me interesira, što ste vi to tako bitni, još sa nekim zanimljivim akterima. Ja ne moram ništa kontrolirati. Ponavljam i vama i svima drugima, koristite to, ne ide vam, ne prolazi jer vlast funkcionira na trodiobi. Postoje tijela koja imaju naslov da su samostalno i neovisno rade svoj posao. Bili oni DORH, USKOK, policija, ili to bio, na temelju naše volje, a ne vaše, Ured europskog javnog tužitelja. Nema nedodirljivih, sve ima svoje ime i prezime", naveo je Plenković.

"Poštovani premijeru, da znate pričati bedastoće to sam znala, ali da baš ovako lažete, to nisam“, odgovorila je Benčić, kako ona nikad nije bila niti je u Holdingu i nastavila: "Ako već govorimo o kadroviranju, reći ću vam nešto o vašem kadroviranju. Vaš ministar unutarnjih poslova odgovoran je za opstruiranje istrage oko djevojčice Madine koja je poginula je zbog ilegalnih push-backova. Vi ćete ga braniti dok ne postane višak. Ministar Banožić se vozi vojnim avionom, sjajan kadrovski izbor. Da ne govorim o vašim institucionalnim okvirom za DORH, pa ne bi se nikada procesuirala Žalac da nema Ureda EU tužitelja. Institucije rade svoj posao? Pa vi ne kontrolirate vlastitu stranku", kazala je Benčić.