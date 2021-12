Jesensko zasjedanje Sabora zastupnici završavaju, između ostalog, glasanjem o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Rasprava o tom zakonu koji predviđa drakonske kazne za one koji ne poštuju epidemiološke mjere izazvala je žestoku raspravu, pa je morao reagirati i predsjednik Sabora Gordan Jandroković s nizom opomena. Zbog toga oporbeni klubovi zastupnika traže stanku.

“Ovim zakonom pod krinkom zaštite građanstva od bolesti je prevara. Danas vi donosite odluku i tražim da se zna točno kako je tko glasao i kako je tko dao glas za uvođenje diktature. Pokušavate protuzakonito legalizirati covid potvrde. Donedavno ste govorili da neće biti potrebne covid potvrde, a preko noći su to kao drumski razbojnici uveli u državne insitucije. Ovim zakonom ubijate demokraciju”, rekao je Mostov Miro Bulj i dodao da ga je strah da će se covid potvrde uvesti i za djecu.

Serija opomena

Potom se HSLS-ov Dario Hrebak javio za povredu poslovnika, ali je dobio opomenu zbog istog razloga. Potom ju je dobio Bulj, Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja. Nakon što je Sandra Benčić zatražila stanku. Selak Raspudić i Miro Bulj su dobili drugu opomenu, javlja N1.

“Notorna je laž da smo mi ekstrem. Ono što smo mi tražili je sadržajno ovo što vi zagovarite, ali nemate hrabrosti. Vi ste političke kukavice koje se skrivate iza teških riječi”, otpovrnula je Selak Raspudić Sandri Benčić prije nego joj je Jandroković dao opomenu.

Miro Bulj je dobio i treću opomenu te zabranu govora, a u klub opomenutih je ušao i Nino Raspudić koji je Benčić poručio: "Vi ste Plenković u starkama". Benčić im je nastojala odgovoriti, ali je ignorirala Jandrokovićeva upozorenja, pa je dobila tri opomene zaredom i zabranu govora. Potom je i Ivana Kekin dobila tri opomene pokušavajući obraniti kolegicu Benčić.

Jandroković: 'Trudim se biti odgovoran'

Tri opomene su dobili još Nikola Grmoja i Božo Petrov. Jutarnji javlja kako je Anka Mrak Taritaš upitala predsjednika Sabora po kojem se kriteriju dijele opomene, jer joj se čini da su neki zastupnici prebrzo isključeni.

"Trudim se biti objektivan. Nije mi važno tko je iz koje političke opcije. Činim ono što moram da Sabor nesmetano radi, nije uvijek jednostavno jer se ovdje radi o namjernim povredama poslovnika", rekao je Jandroković.

Opomene, ali bez isključenja iz rasprave dobili su Davor Dretar, Peđa Grbin, Milorad Pupovac i Marin Miletić, javlja tportal.

Zgrožen sam, čudi me da niste pozvali stražu. Ja ne znam što se može dogoditi nakon ovih scena. Oni koriste ovo za političke poene", poručio je HSS-ov Krešo Beljak predsjedniku Sabora te dodao da je HDZ doveo do prosvjeda, ali napao i Most.

Izmjene zakona su na kraju izglasane sa 77 glasova "za" i 27 "protiv".