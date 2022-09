U Hrvatskom saboru održano je aktualno prijepodne na kojem je oporba 'rešetala' pitanjima premijera Andreja Plenkovića i ministre. Aktualne teme bile su posljednja afera u INA-i, zatvaranje sisačke rafinerije, stanje u hrvatskom zdravstvu, ali i pitanje položaja Hrvata u BiH.

Predsjednik sabora Gordan Jandroković uvodno je rekao da očekuje dinamičnu, oštru raspravu te kako se nada da neće biti scena koje nisu primjerene parlamentu. Međutim, počelo je scenom: predsjednik Sabora odmah je izdao tri opomene zastupniku Miri Bulju, a Karolina Vidović Krišto dobila je tri opomene te mora napustiti sabornicu.

"Ovo nije Sjeverna Koreja već Hrvatska!" kazala je Krišto.

1. Plenković: Povećat ćemo minimalnu plaću i mirovine

Zvonimir Troskot rekao je da je izvješće HERA-e, čije izvješće Sabor nije usvojio, pokazalo da u instituciji sjede ljudi koji nisu stručni. Što ćete napraviti da nas zaštitite od 'regulatornog uhljebarija?', pitao je Troskot.

"Vi ste neki dan rekli da sam ja najopasniji čovjek u Hrvatskoj. Otkad sam to, od 2016. godine, povećali smo broj zaposlenih. Nama je zaposlenost došla s 61% na skoro 69%. Isto smo tako bili opasni kad smo digli prosječnu plaću za 1944 kune. Opasni smo i jer smo digli minimalac na 3750 kuna, a dići ćemo ga još i doći na iznad 50% prosječne plaće. Kao opasni smo Hrvatskoj osigurali 25 milijardi eura za cijelo desetljeće. Bojite se kad čujete sve ovo, a posebno smo opasni u ovoj godini kad je rast 7%", rekao je Plenković.

2. Plenković Hajdaš Dončiću: 'Danas ste jako fini, djelujete pristojno i simpatično'

Siniša Hajdaš Dončić upitao je premijera Plenkovića kako komentira da je uvijek neki član HDZ-a otkriven u kriminalu kao što je nedavni slučaj INA-e.

"Što se tiče vaših nastupa u zadnje vrijeme, vidim da ste bili vrlo aktivni. Danas ste bili jako fini u odnosu na ovo što govorite u medijima, djelujete vrlo pristojno i simpatično. Lijepo vam je rekao gospodin Gotovac dok je iznosio malu bistu Tita iz SDP-a, stranka ste koja više vodi računa o partneru nego o sebi. Tu je u pravu, ali vrlo brzo ste ga izbacili. i Davorka Vidovića ste se riješili a čovjek vam je utemeljitelj", rekao je Plenković.

3. Plenković i Google Search: 'I vas smo guglali...'

Zastupnik Emil Daus (IDS) ukazao je na problem ilegalno sagrađenih objekata te pitao je li Vlada spremna spustiti ovlasti građevinske inspekciju na županije i gradove te goniti bespravne graditelje?

"Ja sam, prateći Google, i znao sam da ćete o ovome govoriti pa sam se unaprijed informirao", kazao je Plenković. "Podaci na Google Search upit kažu: zaprimljeno je 3665 podnesaka u Istarskoj županiji u području nadzora građena, od toga 2455 se odnosi na nezakonitu gradnju. Obavljeno je 1593 nadzora građena, a doneseno 1398 rješenja s nepravilnosti u građenju. Uklonjena je 121 nezakonita građevina. Sve skupa je aktivnih predmeta u Istri 4967. Zadaća je Državnog inspektorata da donose rješenja i da se to čisti, to nema veze s političkom voljom", rekao je Plenković.

Zastupnica Sandra Benčić (Možemo) javila se videovezom jer je zaražena koronavirusom te se osvrnula na zatvaranje Sisačke rafijenerije. "Možda vam ni Google nije dao odgovor, vidim da se tako pripremate. Jeste li bili informirani o zatvaranju rafinerije te razgovarali o tome s bilo kojim članom mađarske vlade? Koja je bila vaša pozicija kao premijera, ako o tome niste odlučivali?, pitala je.

"Kolegice Benčić, nadam se da ste dobro. vidim da je ova verzija omikrona blaža. Privatizacija INA-e krenula je u SDP-ovoj vladi čiji je član bio gospodin Vidović. Drugi dio napravio se u vrijeme Ive Sanadera", započeo je Plenković. "Ovaj proces traje godinama prije moje Vlade. Nama je bila zadaća da Hrvatska postane energetsko regionalno čvorište. Bilo bi bolje da INA nikad nije bila privatizirana", rekao je Plenković.

4. Kuzmanić o INA-i: 'Pa da ste vukove postavili manju bi štetu napravili'

Katica Glamuzina (Socijaldemokrati) osvrnula se na probleme u zdravstvenom sustavu. Pitala je premijera koji je broj mobitela ministra Beroša? "Nedavno je jedan vaš kolege rekao da je pokojni Matijanić umro jer nije imao liječnika kojem se mogao direktno obratiti. Pa s obzirom da je to vaša nacionalna strategija, ja molim da podijelite brojeve da znamo kome se možemo javiti. Vidim da ste se oporavili od covida, pa vi sigurno te brojeve imate", komentirala je Glamuzina.

"Ako je to domet vašeg pitanja ok, to čak ni na Googleu nismo mogli anticipirati, da će to biti domet vašeg pitanja", rekao je Plenković. "To je zahtjevan i težak resor, reformu želimo napraviti kako bi bila dobro prihvaćena od građana a zdravstvo održivo bez obzira tko zna čiji broj telefona", rekao je.

"Znam i ja koristiti Google", odgovorila je Glamuzina. "Cijepljenje preko veze, dugovi u drogerijama, slučajevi Čavajda i Matijanić, kršenje pravila stožera za HDZ-ove foteljaše dok su se za građane vrlo oštro kažnjavala, kolektivni natječaj u bolnici Sestre Milosrdnice, problemi koje su liječnici obiteljske medicine iznosili, prosvjed mladih liječnika. U hrvatskom zdravstvenom sustavu više vrijedi iskaznica HDZ-a nego zdravstvena iskaznica", rekla je.

Guglao je premijer i Matka Kuzmanića koji je pitao premijera kako to da plin "po apsurdnim cijenama direktor četvrte razine distribuira uokolo, a da o tome nitko ništa ne zna" te čiji je to propust? Zanimalo ga je i kako to da HEP ili Petrokemija nisu postigli tako povoljne cijene? "Pa da ste vukove postavili, manju bi štetu napravili", rekao je Kuzmanić.

"I vas smo guglali pa smo znali što ćete pitati. Vi ste mene optužili da imamo tajni dogovor s Mađarima u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu. Znači imali ste predumišljaj da to izgovorite. To nije dobro za vaš kredibilitet i nije točno. Ako se dogodi ovakva radnja, koja je kazneno djelo, odgovorni će odgovarati. Ali zasada ne vidim neku veliku zavjeru. Ako se otkrije, i taj će odgovarati", rekao je Plenković te dodao da je ljutnja i reakcija javnosti opravdana.

4. Filipović: 'Ja sam isto guglao…'

Mirela Ahmetović pitala je ministra Filipovića po kojoj cijeni INA prodaje hrvatsku naftu i plin mađarskom MOL-u, a po kojoj drugim poduzećima?

"Ja sam isto guglao, ali nisam mislio da ćete postaviti ovako benigno pitanje. INA prodaje naftu Mađarskoj u prva tri mjeseca ove godine sukladno svim tržišnim cijenama. To je poslovna tajna, ali je sukladno svim tržišnim cijenama. Od travnja do sada, sva nafta iz Hrvatske se prerađuje u rafineriji Rijeka, o svemu ću vas informirati", rekao je Filipović.

5. Plenković o obnovi: 'Hoćemo li potrošit pare? Ministar: 'Apsolutno sve!'

Domagoj Hajduković upitao je premijera o sanaciji šteta od potresa, za koju je rok produžen do lipnja 2023 godine, te može li garantirati da ćemo potrošiti i zadnji cent EU novca za sanaciju štete od potresa kao i hoće li Plenković dati ostavku ako to one uspijemo ostvariti?

"I vas je Google apsolutno odmah otkrio što ćete reći. Hoćemo li potrošit pare?", upitao je plenković ministra Paladina. "Apsolutno sve", odgovorio je ovaj.

6. Plenković: 'Dobro da smo u Zagrebu riješili problem energetike pa se vi sada možete baviti kesicama'

Zastupnica Ivana Kekin upitala je premijera zašto sve uzorke karcinoma KBC Rebro šalje u inozemstvo, na obradu farmaceutskoj kompaniji Roche. "Koliko je novca Roche do sada primio za navedeni monopol te uložio u liječenje onkoloških bolesti?"

"Nema Google ništa o ovome. Dobro je da smo kao Vlada riješili probleme energetike Zagreba pa se vi možete baviti istraživanjem. Taj projekt ideje personalizirane medicine je dobar te u skladu s najmodernijim postignućima, a za detalje ću vas pismeno izvijestiti. Čak mislim da ih nema ni na Googleu, ali u Zagrebu je dobro, sad vi oko tih kesica vodite računa koliko koštaju", rekao je Plenković.

7. Petrov pokrenuo žustru raspravu zastupnika oko pitanja Hrvata u BiH, pljušte opomene zastupnicima

Božo Petrov upitao je premijera je li s Visokim predstavnikom dogovarao izmjenu izbornog zakona u BiH ili ne?

"Vi kao jatak Milanovića koji je učinio takvu štetu Hrvatima u BiH vrijeđanjem Visokog predstavnika, sad dokazujete da nemate pojma ni o čemu, a bili ste zaposlenik bolnice u Mostaru koju Hrvatska poduzire s 40 milijuna kuna. Hrvati u BiH su prioritet Vlade već od prije nego što ste vi bili zastupnik u Saboru. Razgovaralo s Visokim predstavnikom da popravi štetu koju su napravili njegovi predstavnici. Ne govorimo kao Milanović da nije Schmidt nego je Schultz ili Scholz", rekao je Plenković.

"Ja sam za svoje Hrvate u BiH napravio više nego što ćete vi ikada", odgovorio je Petrov i time izazvao reakciju zastupnika.

Zastupnik Nevenko Barbarić je odgovorio Petrovu: "Gospodine Petrov, onda bih zamolio da nas vi više ne branite." Petrov mu je poručio da bi se mogao češće javljati u Saboru, da se zna tko zastupa interese Hrvata u BiH nakon čega je uslijedila žustra rasprava zastupnika, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dijelio je zastupnicima opomenu za opomenom.

8. Dalija Orešković pitala Plenkovića sudjeluje li u podjeli pljena

Dalija Orešković pitala je Plenkovića sudjeluje li u raspodjeli plijena iz javnih tvrtki i Europskih fondova.

“Ja sam malo guglao prije no što smo došli, sve što izgovarate nije preko pametno, no u zadnjih mjesec dana je bilo strašno. Govorili ste da HDZ treba tretirati kao Nijemce nakon II. Svjetskog rata. Je li to vaša teza? Bili ste na čelu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa? Navodno ste imenovali intervencijom pokojnog svekra. Što vam se to dogodilo, vi takva govorite nama sve što govorite i mene optužujete da smo vrh korupcijske piramide. Kakvo vas nije sram? Očito ste tamo išli s predumišljajem. Mi možemo koristiti vaš jezik, ali ne da mi se to raditi s vama jer ste ispod razine. Izlišno je odgovarati niječno. Smiješno, jadno, žalosno. Dio ste kolopleta stvaranja mržnje. Hoćete dati dio mozaika mržnje, tu ste istaknuti s lažnim tezama koje bi trebale poslužiti da netko povjeruje da je to što pričate točno”, rekao je Plenković.

9. Bulju otkopčan šlic

Saborski aktualac počeo je burno. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odmah je izdao po tri opomene zastupniku Miri Bulju i zastupnici Karolini Vidović Krišto zbog čega su morali napustiti sjednicu.

"Želim odmah reći da je ovaj aktualac besmislen, džaba krečimo, trebalo se nakon ove neviđene pljačke raspravljati o odlasku Vlade i raspuštanju Sabora", poručio je Mostov zastupnik, kojem je Jandroković udijelio dvije opomene jer se javio za povredu Poslovnika za koju je on procijenio da to nije.

"Rekao bih vam još nešto, ali ne mogu javno", kazao je potom Jandroković. "Recite vi javno", rekao je Bulj. "Vama to ne bi baš bilo zgodno", dodao je Jandroković kojeg je Bulj promatrao pomalo zbunjeno, a Jandroković ga je zatim pozvao k sebi. "Ja da dolazin tebi?", odgovorio mu je Bulj, ne znajući da mu je otkopčan šlic. "Pitajte suradnike koji su blizu vas. Dobro, ne morate. Budete vidjeli što je kasnije", zaključio je Jandroković.

