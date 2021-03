BURA U DALMACIJI STVARA PROBLEME: Naleti vjetra preko 130km/h; Nedaleko Metkovića u kanal odgurana prikolica tegljača

Olujna bura u Dalmaciji stvara probleme – zatvoreni su dijelovi cesta, a nalet olujnog vjetra odgurao je prikolicu tegljača nedaleko Metkovića. Početkom sljedećeg tjedna očekuju se još više temperature, danju oko 20 stupnjeva

Olujna bura stvara probleme u Dalmaciji, zbog čega je za sav promet zatvoren dio prometnica. Također, tijekom protekle noći je olujna bura odgurala prikolicu tegljača u korito Neretve nedaleko Metkovića.

Prema pisanju LikeMetkovića, prikolica je bila parkirana između Komina i ulaza u Banju, na predjelu Rastoka.

Bura dominira ovoga ožujka

Snažna bura dominira ovog ožujka u Dalmaciji, stoga ne čudi da je količina oborine koja je pala do sada neusporedivo manja u odnosu na nekoliko prethodnih, većinom kišnih mjeseci.

Do kraja mjeseca bi se trebalo zadržati suho, stoga će mjesec ožujak u cijeloj Dalmaciji biti sušu od prosjeka, piše Dalmacija Danas. Prvi dio utorka također je prošao u “znaku bure” – jutro je započeo hladno, u planinama i vrlo hladno za ovaj dio godine. Minus 11 stupnjeva izmjereno je na Svetome Juri na Biokovu, a na Velikoj Duvjakuši na Dinari -10 stupnjeva Celzijevih.

Minimalne temperature izvan planinskog područja iznosile su od 1 do 6 stupnjeva Celzijevih, a zbog snažne bure osjet hladnoće bio je znatno izraženiji.

Udari bure su u Splitu dosezali 108 km/h, u Dubrovniku 97 km/h, a podno Velebita ima udare preko 130 km/h. Zbog olujnih udara bure za sav promet zatvoren je Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

U ostatku dana očekuje se pretežno vedro vrijeme, a veći dio dana puhat će umjerena do jaka bura i tramontana s olujnim udarima, koji će navečer osjetno oslabjeti. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom su od 8 do 13 stupnjeva Celzijevih.

KONAČNO STIŽU PROLJETNA TOPLINA I SUNCE: No, za vikend opet nestabilno i promjenjivo vrijeme – mogući su i pljuskovi

Stabilno vrijeme za vikend

Djelomično sunčano s nešto više oblaka u drugom dijelu dana bit će u srijedu. Puhat će slaba tramontana, a na moru popodne prolazno slabo do umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori bit će od -5 do 0°C, uz obalu i na otocima od 1 do 6°C. Danju će temperature sezati većinom od 12 do 17°C.

Djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom i suho bit će u četvrtak. Puhat će slab dnevni vjetar ili će biti tiho. Jutro će biti hladno, u Zagori s mrazom. Danju temperature većinom od 13 do 18°C.

Pretežno sunčano vrijeme bit će u petak, a ujutro je u Zagori moguća i magla. Puhat će slab dnevni vjetar. Jutro će biti prohladno, danju malo svježije, u većini predjela temperature će se kretati od 10 do 15°C.

Vikend u Dalmaciji bit će stabilan, djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom koja će najzastupljenija biti u prvom dijelu nedjelje. Puhat će većinom slab vjetar. Temperature zraka za vikend će biti u laganom porastu, u najtoplijem dijelu dana bit će većinom od 12 do 18°C. Početkom sljedećeg tjedna očekuju se još više temperature, danju oko 20 stupnjeva.