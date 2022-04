''Kad se sjetim Hrvatske i onog teatra apsurda, kad se sjetim one hladnoće, one zlobe koja vreba na svakom koraku, koža mi se naježi. Mislim si u prvom trenutku, nemoj se nikad vratiti, ono je pakao'', izjavio je bivši saborski zastupnik Branimir Bunjac 12. 8. 2020. No ne smeta ga od tog "tetara apsurda" prima plaću.

Suspendiran zbog kaznene prijave

Kako piše RTL, bivši saborski zastupnik Živog zida, iako živi i radi u Irskoj, prima i nastavničku plaću osnovne škole u Hrvatskoj gdje je pod suspenzijom zbog kaznene prijave. Bunjac je predavao u osnovnoj školi, gdje se nakon završetka mandata nije mogao vratiti jer je zbog kaznene prijave suspendiran. Prijavu je zaradio zbog skandala u sabornici kada je prijetio saborskoj straži koja je tada htjela izbaciti Ivana Pernara.

Dvije trećine plaće do presude

Ipak, Zakon mu omogućava dvije trećine prosječne mjesečne plaće do okončanja kaznenog postupka. Prima 8000 kuna bruto na mjesec, a tko zna kad će do presude doći.

Škola je htjela riješiti problem pa se obratila Ministarstvu obrazovanja koje zove kolege u vanjskim poslovima. Oni zatim šalju upit u veleposlanstvo u Dublinu koje prosljeđuje predmet irskom Ministarstvu socijalne zaštite. Nema rezultata jer Bunjca štiti GDPR.

''Podaci o povijesti i radnom statusu zaštićeni Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te ih kao takve može zatražiti sam dotični gospodin. Ravnateljica nema službenih dokaza o tome gdje se osoba nalazi'', poručili su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nalazi se u Irskoj, na pozive i poruke ne odgovara, dok na društvenim mrežama komentira rat u Ukrajini i pandemiju. U prošlom sazivu Sabora Bunjac je bio zastupnik na mjestu Vladimire Palfi. Onda je ona aktivirala svoj mandat samo da ga makne. Potpuni raskol u među euroskepticima iz Živog zida dogodio se kad su se posvađali tko će u Bruxelles na izdašnu europsku plaću.