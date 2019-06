BUNJAC RAZOTKRIVA VLADIMIRU PALFI: ‘Želi biti kućanica, a u odboru je stranke, raspolaže novcem i odlučuje o svim medijskim istupima’

Branimir Bunjac, zastupnik Živog zida, gostujući na N1 televiziji govorio je o raskolu u Živom zidu. Sat vremena ranije Ivan Pernar je objavio kako on napušta tu stranku

Na novinarski upit je li trenutak za aktiviranje nove stranke i razvoj na temeljima Abecede demokracije, Branimir Bunjac je odgovorio: “U svakom slučaju, osnivanje jedne stranke je opcija. Razgovarat ćemo sa svim istaknutim članovima i ako ne bude bilo rješenja unutar stranke, pristupit ćemo osnivanju nove, što znači da ćemo masovno izaći iz Živog zida.”

’90 posto članova je na mojoj i Pernarovoj strani’

Zbog raskola je, kaže, došlo zbog jedne stvari.

“Ono što je jasno jest da je više od 90 posto članova na mojoj i Pernarovoj strani, traže unustarstračke izbore po principu jedan član – jedan glas. To je jedino rješenje za ovu situaciju”, govori Bunjac i razotkriva “prljavi veš” stranke u kojoj je bio jedna od glavnih osoba: “Sinčić ne odlučuje ni o čemu, o svemu odlučuje njegova supruga koja je vješta manipulatorica, što smo i vidjeli po izjavama u medijima gdje je ona spominjala kako želi biti kućanica i da je politika ne zanima. Postavlja se pitanje zbog čega se jedna kućanica nalazi u odboru parlamentarne, a sad i europarlamentarne stranke i zbog čega ona raspolaže novcem i ne dopušta medijske istupe osim ako ona to ne odluči.”

Vladimirina samovolja

Dodao je kako u stranci postoje i organizacijski problemi.

“Prema Statutu, članovi skupštine su petero članova Glavnog odbora i 21 član, predsjednici Županijskih organizacija. Međutim, Vladimira Palfi je putem svoje samovolje i glavnog tajnika blokirala osnivanje bilo koje županijske organizacije, što znači da Živi zid nema članove u skupštini nego su to članovi Glavnog odbora. S obzirom na to da je bračni par Sinčić dvoje ljudi, njima Lukanić treba da bi imali većinu. Oni su donosili odluke bez da su obavještavali mene i Pernara o tome i mi smo to doznavali iz medija”, tvrdi Bunjac.

Tvrdi i kako su se unutarstranački problemi dugo gurali pod tepih, a sve pod krinkom usmjerenosti prema političkom cilju, odnosno “borbi protiv sistema, protiv HDZ-a i SDP-a te protiv korporativne okupacije zemlje.” Bunjac je izrazio zabrinutost zbog opstrukcija i prije, ali sve mu je postalo jasno nakon posljednjih izbora za Europski parlament.

Dvogodišnja opstrukcija

“Kada nakon dvije godine nema nijedne osnovane Županijske organizacije, onda sumnjate da se radi o opstrukciji. Ovom izbornom katastrofom, kojom je na listi bilo šestero ljudi iz Zagreba, dogodilo se to da je stranka u Zagrebu osvojila osmo mjesto i da smo s onih 24.000 glasova koje smo imali 2016. u Zagrebu spali na 10.000 glasova”, kaže Bunjac.

Otkrio je kako on i Ivan Pernar zahtijevaju da se u roku od 24 sata promijeni Statut stranke i da se u njega ugradi odredba o glasovanju po modelu jedan član – jedan glas. Prema njegovoj računici, glasovati može četiri do pet tisuća članova koji su uplatili članarinu, a još najmanje toliko ima i deklarativnih članova Živog zida.

“To Palfi neće dopustiti ni mrtva, jer raspolaže s 300.000 kuna stranačkog novca i novcem iz drugih izvora”, zaključuje Bunjac.

Politika mu nije važna

Govorio je i o svojoj ulozi u stranci te daljnjem političkom angažmanu. Kaže kako mu politika nije važna.

“Nemam nikakve političke ambicije, niti razmišljam o njima. Meni su smiješne konstrukcije da netko stoji iza mene. Radio sam samo da bi se pomoglo hrvatskom narodu. Dat ću ostavku i na mjesto na listi za Europski parlament ako i Lukanić da ostavku, kojeg smatram odgovrnim za ovo stanje i za propast referenduma. Čovjek koji je sklon lažima i manipulacijama se sad bori za mjesto u EP-u. Ispada da mi u Europski parlament šaljemo vreću krumpira, a ne osobu koja bi trebala zastupati interese hrvatskog naroda”, ogorčen je Bunjac koji je dodao i kako je Vladimira Palfi prije desetak dana raspisala aktivaciju svog mandata u Hrvatskom saboru i ostavila je na njegovu mjestu kao upozorenje.

