BUNJAC O OKRŠAJU S BIVŠOM SUPRUGOM: ‘Prva me napala!’, ona ga demantira: ‘Prijetio je mom partneru i udario ga kišobranom’

‘Zvala je policiju i prijavila da sam je zlostavljao, na što sam ja prijavio nju i za fizičko i za verbalno zlostavljanje’

Prije same nove godine policija je intervenirala u obiteljskoj kući Branimira Bunjca, bivšeg saborskog zastupnika Živog zida. Bunjac ne poriče da je prijavio bivšu suprugu za fizičko i verbalno naselje, ali da je i ona prijavila njega.

“Ona je 30. prosinca upala u moju kuću i fizički me napala, gurala… A ja sam tu imao i goste, bilo je i djece. Zašto je to napravila? Ne znam, iz ludila iz ljubomore, zamolio sam ju da izađe iz kuće, a ona je prijetila da će zvati policiju kad izađe, što je i učinila. Zvala je policiju i prijavila da sam je zlostavljao, na što sam ja prijavio nju i za fizičko i za verbalno zlostavljanje”, rekao je Bunjac za 24sata.

BUNJCA OSTAVILA SUPRUGA, OTVORIO DUŠU NA FEJSU: ‘Može li postojati savršenija izdaja od one koju sam doživio?’

Verzija bivše supruge ne slaže se s onim što Bunjac govori

Bivša Bunjčeva supruga, Borka Bunjac, koja je iz spomenute kuće iselila ovog ljeta ispričala je novinarima svoju verziju događaja. Rekla je da je htjela doći po dijete u zajedničku kuću koja je sporazumno još uvijek njena. Njezin bivši suprug tamo i dalje živi, a ona govori da je Bunjac odmah izašao kako bi spriječio njezin dolazak u kuću, pojurio je van.

“Došla sam po dijete, djeca žive s njim u toj kući. Ušla sam u hodnik i čekala da se dijete spremi. Vani me čekao sadašnji partner, s kojim živim. Branimir je onda došao do njega i prijetio mu, udario ga je s kišobranom. Nažalost, to je vidjelo i dijete. Pokupila sam ga i otišli smo na policiju. Podnijela sam prijavu, ali je i on podnio prijavu protiv mene – da sam ja vikala na njega i da sam agresivna”, ispričala je Borka Bunjac za 24sata.

Bivša Bunjčeva supruga govori da je i u vrijeme razvoda bilo prijetnji, no da zbog djece tada nije htjela govoriti o tome pa si je sada rekla da neće više šutjeti. Dodala je da će se morati i sudski zaštititi jer ju je ostavio u situaciji da joj plaća odlazi na alimentaciju i plaćanje kredita. Isto tako, Borka Bunjac navodi da djeca žive s njezinim bivšim suprugom jer je ona pristala na to iz želje da se djeca prilagode novoj situaciji i njezinom novom partneru. “Pola skrbništva je moje, a pola njegovo, ali su djeca s njim u kući”, kaže ona.

PU zagrebačka je na upit u vezi ovih prijava odgovorila kratko da ne mogu iznositi podatke imenom i prezimenom.

TKO JE BUNJAC? Bivši vlasnik tarot linije poznat po provokacijama i histeričnim ispadima, ima čak 7 kredita