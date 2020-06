BUNJAC GLAVAŠA NAZVAO RATNIM ZLOČINCEM I MORA PLATITI 10.000 KN: ‘Od tada pijem više tableta za smirenje…’

‘Ne mogu pristati na to da je ista kazna kad netko nekome dobaci u birtiji da je budala ili konj i to što je Bunjac mene nazvao ratnim zločincem’

Bivši zastupnik Živog zida Branimir Bunjac jučer je u Osijeku nepravomoćno je osuđen zato što je tijekom saborske sjednice u listopadu 2017. rekao da je Branimir Glavaš “osuđeni ratni zločinac”. Iako je Glavaš u tužbi tražio naknadu štete u visini od 100 tisuća kuna, osječki Općinski sud nepravomoćno je presudio da Bunjac duguje Glavašu deset tisuća kuna plus zakonske zatezne kamate od trenutka podnošenja tužbe, 24. prosinca 2017., do pravomoćne presude, javlja Novi list.

“Ne mogu pristati na to da je ista kazna kad netko nekome dobaci u birtiji da je budala ili konj i to što je Bunjac mene nazvao ratnim zločincem. Osnova za žalbu bit će mi teza iz presude da sam ja javna osoba, pa da bih se trebao naviknuti da se o meni govori. Nisam ja magarac da bih se navikao na batine. Sud ovakvim svojim stavom potiče druge da se jednako ponašaju prema meni”, rekao je Glavaš za Novi list. Kaže da je zadovoljan što je dobio ovu građansku parnicu, no namjerava se žaliti zbog niske novčane kazne.

Glavaš je u tužbi tvrdio da je teško primio kvalifikaciju “ratnog zločinca” te da mu je narušen ugled, budući da je njegovu pravomoćnu presudu za ratni zločin, osam godina zatvora, početkom 2015. Ustavni sud ukinuo i naložio ponavljanje postupka koji je sada još u tijeku.

GLAVAŠ OD BERNARDIĆA I BUNJCA TRAŽI 250.000 KUNA: ‘Nisam ratni zločinac niti sam podmićivao suca’

Tablete za smirenje

Glavaš je se žalio sudu da su nastupili problemi nakon što su mediji prenijeli što je Bunjac rekao. “Uslijedili su mi brojni telefonski pozivi ljud koji su me pitali o čemu se radi i to me je strašno uzrujalo. Loše sam se osjećao i od tada primam pojačanu terapiju tableta za smirenje. Brine me da su manje informirani ljudi pomislili da sam zaista ponovo pravomoćno osuđen kao ratni zločinac”, tvrdi je Glavaš.

Sutkinja Dorica Krnic-Miloš je na kraju zaključila da je Glavaš u pravu. “Neslaganje s drugim političkim strankama, kao i s vladajućom, može se izreći na krajnje drugačiji način, a opet demokratski – konstruktivnim govorom, polemikom, osnovanim primjedbama i slično, bez uplitanja navodne kriminalne djelatnosti, pa i u slučaju kad postoji optužnica protiv određene osobe jer ona ne predstavlja počinjenje kaznenog djela. Tuženik je morao to znati jer je općepoznato da je tužitelju presuda ukinuta i nije sporno da je sve ovo utjecalo na tužiteljev javni i privatni život”, navodi sutkinja u svojoj presudi.

Novi list podsjeća da je Glavaš zbog iste stvari tužio i predsjednika SDP-a Davora Bernardića, ali taj postupak još nije započeo.