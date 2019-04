BUNJAC DIVLJAO U SABORU I PRIJETIO SMRĆU: Jandroković otkriva što se zastupniku može dogoditi zbog ovog incidenta

Jandroković kaže kako je Bunjac prešao granicu

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u petak je oštro osudio prijetnje smrću zastupnika Živog zida Branimira Bunjca predstavnicima saborske straže, koji su za noćašnje maratonske rasprave iz sabornice iznosili njegovog stranačkog kolegu Ivana Pernara, te poručio kako njegove neprihvatljive poruke straži da “neće izaći živi” prelaze sve dopuštene granice.

“Još jednom se događaju scene koje niti pridonose ugledu Sabora, niti su primjerene, niti šalju poruku hrvatskim građanima, posebno mladima o tome kako bi se trebalo ponašati. Posebno me iznenadilo i zgrozilo to što je zastupnik Živog zida praktički prijetio smrću ljudima iz zaštite koji su tamo radili posao koji moraju obavljati, vrlo obzirno. Uvijek su u neugodnim situacijama kada moraju djelovati protiv saborskih zastupnika, ali ono što je Bunjac noćas izgovorio zaista je nevjerojatno i prelazi granicu onoga što smatram prihvatljivim”, izjavio je Jandroković novinarima.

Naglasio je kako je odgovornost na svakom od zastupnika pojedinačno, da nema tog akta, Poslovnika i etičkog kodeksa koji će zaustaviti one zastupnike koji žele raditi incidente, pa čak i dolaziti do razine da izgovaraju vrlo ozbiljne prijetnje pripadnicima saborske straže da “neće izaći živi ako još jednom takvo što naprave.”

PERNAR IZBAČEN IZ SABORA, BUNJAC PSOVAO I PRIJETIO SMRĆU: Sve je krenulo s posebnom porukom Sanaderu

Moguće sankcije

“Nemoguće je to spriječiti, moguće su jedino sankcije”, kazao je predsjednik Sabora. Ne zna kako će reagirati stražari kojima je prijetnja upućena, možda će, navodi, i oni tražiti svoju pravdu pred sudom.

“Imamo sankcije poput opomene, isključivanja iz rasprave, te zahtjev straži da izvede zastupnika iz sabornice, a to se u ovom slučaju već dogodilo i ovo je sad već pitanje za čitavu državu i čitavo društvo hoćemo li i dalje tolerirati ovakvu vrstu ponašanja, čak je i poticati u dijelu medija jer je to jako atraktivno. No, ja mislim da ovo zaslužuje svaku osudu i najstrože moguće sankcije od birača i društva u cjelini“, istaknuo je.

DA JE 1. APRIL, MISLILI BISMO DA SE ZEZAJU: Sindikat traži dodatak na plaću zbog iznošenja Pernara

‘Neki zastupnici namjerno traže incident’

Jandroković je napomenuo da ovo nije prvi put da se ciljano, osmišljeno provocira kako bi se dovelo do situacije da predsjedavajući zatraži stražu da izvede zastupnika iz sabornice, naglasivši da se ljudi koji rade taj posao nalaze u vrlo nezahvalnoj situaciji jer moraju fizički micati zastupnike iz Sabora, “a sasvim sam siguran da im to nije drago niti to žele”. Pojedini zastupnici namjerno traže incident kako bi se predstavili kao žrtve.

“Pojedini zastupnici namjerno traže incident, da dođe do ovakve vrste fizičkog kontakta u kojem bi se oni željeli predstaviti kao žrtve i za to traže bilo kakav povod kako bi mogli optužiti i Sabor, predsjedavatelje i stražu da su prema njima postupili neprimjereno. Ono što je izgovorio kolega Bunjac prelazi sve dopuštene okvire, to je prijetnja smrću i takvo što treba osuditi”, poručio je.

“Nikako nemam razumijevanja za one koji prijete i za one koji bi pokušali fizičkom silom djelovati u Saboru“, zaključio je Jandroković.