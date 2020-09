BULJ ŽELI VOJSKU NA GRANICAMA: ‘Hrvatska će imati ogromne štete od ilegalnih migranata, a ponaša se kao Alisa u zemlji čudesa’

Mostov saborski zastupnik Miro Bulj pozvao je Vladu i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da omoguće raspravu o slanju vojske na granice, poručivši kako to rade sve članice EU u okruženju očekujući veliki migrantski val iz jugoistočne Europe

Zastupnik Mosta Miro Bulj zatražio je u petak upućivanje vojske na granice kako bi se lokalno stanovništvo u pograničnom području zaštitilo od ilegalnih migranata koji ih napadaju i uništavaju im imovinu, dok je predsjednika Sabora pozvao da omogući saborsku raspravu o toj temi.

“Pozivam Vladu da otvori oči i omogući da Hrvatska bude sigurna država, a ne da se dodvorava njemačkoj kancelarki Angeli Merkel i njezinoj politici otvorenih vrata za migrante, koja se pokazala pogrešnom”, rekao je Bulj na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Upozorio je da će Hrvatska imati ogromne štete od ilegalnih migranata i ljude koji u strahu žive u pograničnim područjima koji su, kako je rekao, zaboravljeni. Podsjetio je kako je Slovenija donijela odluku da će vojska pomagati slovenskoj policiji na granici uvodeći dronove i helikoptere te jače represivne mjere nego do sada.

Pogrešna politika otvorenih vrata

Također je naveo da je austrijski kancelar Sebastijan Kurz prije nekoliko dana izjavio da je bila pogrešna politika otvorenih vrata prema ilegalnim migrantima, a cijelo to vrijeme se hrvatska Vlada ponaša kao “Alisa u zemlji čudesa” zatvorenih očiju. Dodao je da će se za nekoliko dana u Sloveniji sastati premijeri Češke, Slovačke, Mađarske i Slovenije te da sve susjedne zemlje poduzimaju mjere i šalju vojsku na granicu, osim Hrvatske koja je na periferiji, pograničnom području EU, na što premijer Kurz upozorava kao najveći problem.

Naveo je kako u ovom trenutku imamo 60.000 ilegalnih migranata na području BiH, Turska prijeti puštanjem ilegalnih migranata prema EU dodavši kako će sve to doći do Hrvatske. Istodobno hrvatska vlada zatvara pogranične prijelaze da Hrvati iz Livna ne mogu doći do Sinja i Splita gdje rade ili se školuju, već moraju ići na druge prijelaze 60 kilometara duljim putem, zaboravljeni su od svih, svakodnevno prosvjeduju i upozoravaju na taj problem, rekao je.

Problem će nabujati

Podsjetio je i kako je na saborskom Odboru za nacionalnu sigurnost tražio da se hitno održi tematska sjednica o upućivanju vojske na granice jer prema zakonu iz 2016., Hrvatska vojska ima mogućnost ići na granice te na taj način pomoći hrvatskoj policiji, a isto to radi i Slovenija. Hrvatski sabor nije imao priliku raspravljati o marakeškom sporazumu, upozorio je Bulj te pozvao Vladu i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da omogući saborsku raspravu o “velikom problemu koji se skriva pod tepih, a uskoro će nabujati u idućim tjednima”.

Sada je u fokusu Zagreb i koronavirus, no činjenica je da je Hrvatska prva u EU na udaru ilegalnih migranata i da dolaze teška vremena, poglavito u pograničnim područjima gdje ljudi žive u strahu za sebe, svoju djecu, starije i nemoćne i imovinu, poručio je Bulj.