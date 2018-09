BULJ VUČIĆA NAZVAO ČETNIKOM I HUŠKAČEM, A HRVATSKIM VLASTIMA PORUČIO: ‘Prekinite sve diplomatske odnose sa Srbijom’

‘Vučić je davao iste izjave u Glini i tada bio četnik početnik, a danas kao predsjednik Srbije na najmorbidniji način upire u teritorij i želi napraviti sukobe sprskog i hrvatskog naroda’, poručio je Miro Bulj

Na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, između ostalog, kazao i kako je “Slobodan Milošević bio veliki lider” te da se u “Kninu danas vijori šahovnica koje tamo nikada nije bilo”, osvrnuo se mostovac Miro Bulj.

VUČIĆ PORUČIO S KOSOVA: ‘Milošević je bio veliki lider, a danas se u Kninu vijori šahovnica koje tamo nikad nije bilo’

Na konfernciji za medije održanoj na samoj Kninskoj tvrđavi, Bulj je Vučića nazvao četnikom i zločincem gorim od Miloševića koji promovira velikosrpsku agresiju u najgorem obliku.

“Vučić je davao iste izjave i u Glini, ali tada je bio četnik početnik, pomoćnik četniku Šešelju. On je danas predsjednik Srbije i govori da se u Hrvatskom Kninu nikad nije vidjela hrvatska zastava, kako on voli kazati šahovnica, što je apsolutno morbidna neistina. Činjenice su jasne, velikosrpska politika u obliku Aleksandra Vučića na najmorbidniji način upire u teritorij i želi napraviti sukobe sprskog i hrvatskog naroda na ovim područjima bez obzira na to što ljudi ovdje teško žive i bez obzira na to što je 9000 Srba branilo RH u postrojbama hrvatske vojske, HOS-a i MUP-a”, kazao je Bulj nazvavši još Vučića i huškačem te kukavicom.

Prijetnja novom Olujom

Potom je iz Knina odaslao poruku i Vučiću, ali hrvatskom premijeru te predsjednici, piše Dnevnik.hr. “Šaljemo mu poruku – Knin je bio i bit će hrvatski i ostavi se Hrvata. I šaljem poruku premijeru koji šuti umjesto da je već prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom zbog ovih pretenzija. On se dodvorava Miloradu Pupovcu, koji i nedavno, na Dan pobjede, nije bio ovdje nego u Bačkoj Palanci s Vučićem na četničkom derneku. I Predsjednica RH kao vrhovna zapovjednica, kao suodgovorna u vanjskoj politici nije se očitovala, a znate zbog čega, jer je ona tom četniku prostrla crveni tepih, tome zločincu, i to je morbidno žalosno i bolno da se u Hrvatskoj vodi takva politika dodvoravajući se nekakvom četniku”, porručio je Bulj.

Vučićev govore komentirao je i mostov predsjednik Odbora za branitelje Vlado Marić koji je poručio Vučiću da se okane Hrvatske jer “ćemo morati posegnuti za određenom Olujom, a onda ne zna gdje ćemos tati”.