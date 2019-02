BULJ U SABORU: ‘Predloženi zakon o Ini je ‘smrtni list’ te kompanije’

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj pozvao je u srijedu Vladu da povuče prijedlog izmjena Zakona o Ini, ustvrdivši kako je to „smrtni list” Ine i protivno hrvatskim interesima

„Predajete Inu u tuđe ruke, u dogovoru Plenković -Orban, dogovoren ispod stola”, izjavio je Bulj, dodavši da je to pljačka i za to “netko mora odgovarati”. “Ovo je jedan od najštetnijih izmjena zakona koji se donosi u ovom parlamentu”, ocijenio je Bulj u stanci koju je zatražio uoči saborske rasprave o preko 300 podnesenih amandmana na taj zakon.

Danas su, kazao je, pred zastupnicima amandmani na zakon koji se ne može popraviti ni ispraviti.

Stanku je zatražio i nezavisni Tomislav Žagar, Rekao je da, dok se donosi zakon, u tijeku je suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu kojeg se tereti da je primio mito od predstavnika mađarskog MOL-a. I Žagar smatra da je predloženi Zakon manjkav u dijelu same kontrole budućeg vlasnika Ine.

Zakon je majkav

„Mi ćemo ovaj zakon sutra izglasati, a traje suđenje. Dakle, onda ispadne ako su optužbe točne, da je Sanader namagarčio Mađare, ako su mu dali mito da su mu dali bez veze, jer ionako i ovako će doći u posjed Ine ovim zakonom”, zaključio je Žagar.

„Ako je to definirano još zakonom iz 2002. da će se Ina privatizirati, manjkav je u pogledu predstavnika koji će kontrolirati u Ini. Vlada se na neki način izvukla iz cijele kontrole i pustila dva predstavnika tamo koji mogu i ne moraju biti na sjednici; ne znam hoće li za to dobivati dnevnice, o kojim stručnjacima je riječ. … Dakle, Vlada nije rekla što se događa i što će poduzeti dođe li do ugroze nacionalnih interesa”, izjavio je Žagar.