BULJ STAO IZMEĐU PLENKOVIĆA I GRMOJE, ISPRIČAO ŠTO SE DOGODILO: ‘Pokušao me izguratI, skroz je izgubio kontrolu’

“Čak je meni pokušao maknuti ruku. On je tu bio ajme. Stao sam na putu, a gdje bih trebao biti? Kao da mu je ćaćin put, kao da mu je ćaća to uzorao tu”, rekao je Bulj

Danas je u Saboru bilo više nego napeto. Prvo je ministar obrane Damir Krstičević izgubio živce na provokaciju SDP-ovca Franka Vidovića koji mu je poklonio maketu borbenog aviona te istu bacio u pod, a onda je gotovo došlo od fizičkog obračuna između premijera Andreja Plenkovića i Mostovca Nikole Grmoje.

PLENKOVIĆ SE SKORO POTUKAO S GRMOJOM? ‘Rekao sam mu da je anemičan, krenuo je vrlo agresivno. Nikad ga nisam vidio takvog’

Iako je Vlada demantirala da je Plenković krenuo u fizički obračun s Grmojom, snimke i izjave oporbenih zastupnika nisu u skladu s tom tvrdnjom. Osim Branimira Bunjca koji je objavio video incidenta te zastupnika Bojana Glavaševića koji je na Twitteru potvrdio da je skoro došlo do tučnjave, za Index se oglasio i Mostovac Miro Bulj koji se ispriječio između Grmoje i premijera.

PREMIJER I GRMOJA SU SE SKORO POTUKLI, REKONSTRUIRALI SMO KAOS: Bulj i Pupovac mirotvorci, sve je krenulo zbog anemije

Plenković je rekao kako se nije išao fizički obračunavati s Grmojom, već ga pitati na koga je misio kad je spominjao veleizdaju.

‘Bio je nervozan, bio je strašno frustriran’

Bulj tvrdi da ga je Plenković pokušao izgurati na putu prema Grmoji te da ga je povukao za ruku.

“Plenković je bio nervozan i krenuo je prema Grmoji. Ja sam bio ovdje na putu i to je to.

Kad je krenuo prema Nikoli, ja sam bio na putu pa nije mogao proći. Bio je nervozan, bio je strašno frustriran. Nemam pojma što mu se događa danas. Vjerojatno je nervozan zbog toga što je Nikola Grmoja rekao istinu. Pogodio je metu, netko bi rekao. Vlada bi morala štititi hrvatske građane i hrvatske interese.

Ja sam stajao točno na ulazu, a Nikola je tu stajao mirno, korak, dva iza mene. Ja sam Plenkoviću prepriječio put.”

‘Skroz je izgubio kontrolu’

“Pokušao me je izgurati, ali nije uspio. Povukao me za ruku. Ja sam bio na prolazu, a on je krenuo prema Nikoli. Bio je frustriran i ljut, nevjerojatno nisam vidio da je netko tako frustriran i ljut na taj način i nervozan kao što je bio Plenković.

Skroz je izgubio kontrolu. Čak je meni pokušao maknuti ruku. On je tu bio ajme. Stao sam na putu, a gdje bih trebao biti? Kao da mu je ćaćin put, kao da mu je ćaća to uzorao tu.

Bio je ono “Ajde”. Ne znam što mu je bilo, ne mogu vjerovati”, ispričao je Miro Bulj za Index.