Sinjski gradonačelnik i sudionik Vojno-redarstvene akcije Oluja, Miro Bulj, rekao je za N1 da ovaj dan prije 27 godina pamti kao najsretniji dan u životu. “Najviše pamtim trenutak kad sam s vrleti Dinare, kad smo išli iz pravca Grahova, ugledali grad Knin, to je bio znak da smo ispunili svoju zadaću. Ja sam 5.8. išao kroz grad kao pripadnik 4. brigade i onda smo nastavili dalje u pravcu Srba”, rekao je.

Kaže da se VRO Oluja puno iščekivala, s obzirom na to da je rat trajao četiri godine. “Bile su teške operacije. Puno je mojih suboraca izgubilo živote. Bio je presretan i nevjerojatan trenutak i ta slika mi je u očima tad kao mladom čovjeku da je Knin ispred nas. To je moj najsretniji dan u životu i to ću do kraja života pamtiti”, rekao je.

'Sramota je da se Milanović i Plenković dijele na dan kada su hrvatski branitelji pokazali zajedništvo'

Bulj je komentirao razmirice između predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića. “To je više nego sramota. Na ovaj dan kad smo mi pokazali kao branitelji, tada kao mladi ljudi, da nas zajedništvo spaja bez obzira na različitosti koje smo imali, ali zajedno za isti cilj – to je slobodna Hrvatska. U ovome trenutku treba biti na zajedništvu, da zaustavimo iseljavanje ljudi i da zaustavimo krizu i da nađemo rješenja. Za mene je sramotno da se dijele na ovaj dan kad su im hrvatski branitelji pokazali kako se voli i brani svoja domovina”, rekao je.

Komentirao je i poruke iz Srbije da je Oluja etničko čišćenje. “To je velikosrpska četnička politika. Mi moramo znati da je Vučić bio četnik i da je pozivao ljude srpske nacionalnosti u Hrvatskoj da ubijaju i kolju svoje ljude. To je više nego sramotno, ali je hrvatska akcija Oluja bila osloboditeljska, sto posto ispravna i veličanstvena”, kazao je Bulj.

