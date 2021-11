Miro Bulj, saborski zastupnik Mosta, gostovao je na HRT-u u emisiji 'Nedjeljom u 2', te je, između ostalog, kazao da su covid potvrde uvedene nezakonito.

'Ovo je stožerokracija! Kao šumski razbojnici su preko vikenda donijeli odluku da u ponedjeljak moramo imati covid potvrde. Da je ovo zakonito, onda se ne bi donijela izmjena zakona.

Sami su priznali da nije zakonito. Da je, mene bi već davno kaznili zbog ovog', rekao je Bulj i dodao da se epidemioloških mjera pridržavao kada se pojavila pandemija, ali i kako je vrijeme prolazilo da je shvatio da se dogodila stožerokracija, prenosi Tportal.

'Dok sam ja gradonačelnik Sinja neću dijeliti hrvatski narod, svi građani će imati dostupne usluge bez ikakvih ograničenja', istaknuo je Bulj i ustvrdio da cijepljeni i necijepljeni podjednako šire zarazu.

Voditelj emisije Aleksandar Stanković potom mu je pokušao objasniti da to ipak nije točno i pustio mu izjavu imunologa Zlatka Trobonjače, a Bulj je na to odvratio da 'Stožer nije dobro odradio svoj posao i da ljudi u to tijelo nemaju povjerenja'.

'Naravno da je kriza, ne možemo reći da virus ne postoji, ali je moje osobno pravo hoću li se cijepiti ili ne. Imamo mi i druge mjere osim cijepljenja poput razmaka', rekao je Bulj i naglasio da ne pripada pokretu antivaksera.

U nastavku je kazao i da nema problem s premijerom Andrejom Plenkovićem.

'On je mene nekoliko puta pokušao uvrijediti, pogotovo na temelju mog obrazovanja, gledao me s visoka. Zvao me je Panj. Sjećam se kada je išao napasti Grmoju, pokazao je najbolje da Plenković nije Plenković, da nije za ono što se predstavlja', rekao je Bulj tijekom gostovanja u emisiji.