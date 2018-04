‘Pružao je ruku, ja mu nisam dao ruku. Bilo je cijeli dan vremena da mi daje ruku. On je eksponent briselske politike. Kad je stigao u klupu pored, rekao sam mu svoj stav, da se ponaša bahato i nasilno, a on je pokušao polizati ovo što je učinio.’

Nakon što se danas u Saboru verbalno sukobio s premijerom Plenkovićem, Miro Bulj je razgovarao s novinarima i rekao im što se nakon toga dogodilo.

Nazvao ga ‘briselskim ćatom’, a on njega panjem

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj tijekom današnje je sjednice prozvao premijera Plenkovića zbog dodvoravanja Bruxellesu te ga upitao kada će početi voditi suverenističku politiku, a prestati biti “briselski ćato”. Plenković mu je rekao da takve rasprave ostavi za “uz kavu”. Namjerno ili ne, Plenković je svoj odgovor Bulju započeo: “Zahvaljujem zastupniče Panj… oprostite, Bulj”.

BULJ NAZVAO PLENKOVIĆA ‘BRISELSKIM ĆATOM’, PREMIJER MU URNEBESNO UZVRATIO: ‘Gospodine Panj…’



‘Bilo je cijeli dan vremena da mi da ruku’

Bulj je nakon izlaska iz sabornice rekao novinarima da mu je premijer pružio ruku, ali on se nije želio rukovati s njim, piše Dnevnik.hr.

‘Pružao je ruku, ja mu nisam dao ruku. Bilo je cijeli dan vremena da mi daje ruku. On je eksponent briselske politike. Kad je stigao u klupu pored, rekao sam mu svoj stav, da se ponaša bahato i nasilno, a on je pokušao polizati ovo što je učinio. Boli me što čovjek koji upravlja državom ne odgovara na pitanje zastupnika i služi se takvim verbalnim smicalicama’, rekao je Miro Bulj.