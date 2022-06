Mostovac Miro Bulj za N1 je komentirao uvođenje eura koje, smatra, ne može doću u gore trenutku, a osvrnuo se i na moguće promjene Zakona o referendumu koje predlaže HDZ.

“Definirati teme, ovo što su napravili oko ustavnog referenduma za koji smo skupili 400 tisuća potpisa, je više nego žalosno. Protivit ćemo se. Možemo mijenjati tako da se olakša način prikupljanja potpisa, a ne da ograničavamo unaprijed i definiramo teme. Znamo da je Ustavni sud pod kontrolom HDZ-a, da su to kumske vzee i da je to čisto političko tijelo. To tijelo je besmisleno. Oštro se protivimo tome i pratit ćemo kako će se ponašati ostale političke opcije”, kaže Bulj govoreći o izmjenama Zakona o referendumu.

On kaže i kako je HDZ imao veliku podršku ostalih političkih stranaka za mjere protiv pandemije koje su imale ogroman utjecaj na gospodarstvo. “Ništa njima ne znači što imamo više birača nego stanovnika, ovo je katastrofalan prijedlog. Ovo je udar na temelj, Ustav RH”, kaže Bulj.

'Izravno miješanje HDZ-a'

“Odakle nekom pravo da kaže da nisu ustavne ustavne promjene za koje je Most prikupio potpise. Ne mogu oni reći što narod misli o Ustavu. Isto je bilo i s definicijom braka. To je izravno miješanje HDZ-a i Ustavnog suda u interesu Andreja Plenkovića koji je preuzeo i pravosudni sustav. To nije novo, to je udar na demokraciju, sramotan čin, protunarodni udar na Ustav”, kaže Bulj.

“Ne može biti gori trenutak”, kaže Bulj na pitanje je li pravi trenutak za uvođenje nove valute. On kaže kako moramo zaštiti proizvodnju hrane, vodu i poljoprivredno dvorište.

“Mi moramo pomoći našim poljoprivrednicima, a ne u ovo najgadnije vrijeme, uvoditi euro. Mi nemamo nikakve učinke tog eura, a sad je ministar Marić počeo i tepati. Njemu je jasno koliko će biti inflacija i što će se događati, ali važnije je poslušati Bruxelles nego interes hrvatskog naroda. Oni su se zaigrali i očito je Plenkoviću mnogo bitnije da će on uvesti euro nego interes naroda. Što će se događati kad se uvede taj euro, nitko ne zna”, zaključuje Mostovac.