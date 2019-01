BUKNUO HOTEL U LICI, JEDNA OSOBA OZLIJEĐENA: ‘Izgorjelo je sve što je moglo… Katastrofa, šteta je milijunska’

U požaru koji je u srijedu navečer izbio na hotelu ‘Mirni kutak’ kod Otočca jedna je osoba ozlijeđena, a šteta će, pretpostavlja se, biti milijunska

Prava drama odvijala se u srijedu navečer u hotelu “Mirni kutak” u Gornjim Dubravama kada je na njegovom krovištu izbio požar. Turisti koji su ondje bili smješteni odmah su evakuirani, a na teren je izašlo 10 vatrogasnih vozila s 30 vatrogasaca.

Lakše ozljede, pomažući im zadobio je zet vlasnika hotela Domagoj Tomić. “Sobe, namještaj, vrata, sve živo što je na tom dijelu moglo izgorjeti je izgorjelo. Ne znam ni kako će se to dalje moći zaustavljati jer to se širi sad na drugi dio hotela, jer to je sve povezano i ide u jednu kocku. Katastrofa. Šteta je milijunska”, kazao je za HRT Tomić na kojeg je pala gipsana obloga i metalni držač.

Vatrogasci su požar gasili cijelu noć, a gašenje im je otežavala niska temperatura.