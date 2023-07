Plaža Zlatni rat u Bolu na Braču više puta je bila proglašavana jednom od najljepših na svijetu. Uvijek oduševi sve koji tamo dođu.

"Prvi put sam na Braču. Sve one priče što su pričali da je lijepo - nije, ovo je još ljepše", rekao je Branko iz Beograda za RTL Danas.

"Sjajno je! Jako sam sretna što sam ovdje", dodaje Eszter iz Mađarske.

Piše im se crno zbog Zlatnog rata

No, nije ovih dana sve tako zlatno u vezi Zlatnog rata. Domaći kažu da im se piše crno ako se promijeni razina odlučivanja i na njihovu otoku. Zbog novog Zakona o pomorskom dobru o kojemu će Sabor glasati u petak, općina Bol i tamošnje komunalno društvo Grabov rat ne bi više imali ikakvu mogućnost upravljati plažom, jer će to moći isključivo Splitsko-dalmatinska županija, odnosno njezina javna ustanova More i krš. Drugim riječima, ako se Vladin prijedlog usvoji, lokalna zajednica gubi prava na upravljanje plažom Zlatni rat.

Koncesionar na plaži Zlatni rat Dario Kožul smatra da to nije ni za koga dobro.

"Znamo što se ovdje događa. Znamo što hoćemo, na nama je da odlučujemo o tome, o okvirima koje propisuje država za sve, ali moramo imati mogućnost mikroupravljanja", kaže Kožul za RTL.

Pokušava se 'oteti dijete majci'

Ostat će tako bez koncesijskih naknada, a time i bez dobrog dijela općinskog proračuna. Poručuju - samo lokalna samouprava može odlučivati o svome mjestu. Ante Trutanić, direktor Turističke zajednice općine Bol, poručio je da se nadaju da je riječ o grešci koja se može popraviti.

"Lokalne samouprave najbolje znaju potrebe, najbolje znaju što se tu događa. Moglo bi se reći da se pokušava oteti dijete majci", kazao je Trutanić.

"Bojim se neke agencije opet u koju će ljudi dolaziti kao što se događa u ovoj državi sa stranačkom iskaznicom, gdje je podobnost bitna i nema stručnosti", smatra koncesionar Kožul.

Oči Boljana uprte u Hrvatski sabor

Nezadovoljni građani nade polažu u amandman koji je podnio saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, a kojim traži da upravljanje zaštićenim područjima ostane u rukama jedinica lokalne samouprave.

"Te županijske ustanove su potkapacitirane, nemaju dovoljno kadrova. Ako županije žele pomoći ustanovama, mogu uvijek kroz naknade koje dobiju od koncesije, redistribuirati direktno javnim ustanovama", poručio je Zekanović.

