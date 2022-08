Još otkako je napoleonova vojska nagovarala hrvatske seljake na sadnju krumpira, on se smatrao jefitnom hranom - relativno ju je lako uzgojiti, uspijeva i u hladnijem i 'slabijem' tlu od ostalih izvora škroba i , kako god ga pripremite, zasitan je. No čini se da tome dolazi kraj jer, kako piše Slobodna Dalmacija i cijene krumpira idu u nebo i ne vidi se kada bi to moglo stati.

Glavni razlog je dugotrajna suša koja je prepolovila ovogodišnji urod na hrvatskim poljima, na kojima su zasađene značajno manje površine. Krumpir se već sada u na tržnicama i u maloprodaji prodaje po cijenama od 6 do 12 kuna.

Najskuplji je u Puli, Rijeci i Rovinju gdje je dvanaest kuna, zatim slijede Dubrovnik i Split gdje se prodaje od osam do deset kuna po kilogramu. Krumpir je najjeftiniji u Sisku i Čakovcu gdje se kilogram na tržnicama prodaje po cijeni od pet kuna.

Za nekoliko mjeseci poskupljenje i do 50 posto

Poljoprivredni analitičari drže da to nije maksimalna cijena te da bi vrlo vjerojatno kilogram krumpira već za nekoliko mjeseci mogao poskupjeti i do pedeset posto. Poskupljenje krumpira najznačajnije na manjim pakiranja do dva kilograma dok su pak veća pakiranja od deset kilograma ili rinfuza nešto jeftiniji ali i dalje većini hrvatskih građana preskupi.

Nestašice neće biti ali ostaje pitanje koliko će stajati. Konačan odgovor dati trgovci nakon što u cijenu uračunaju troškove pakiranja, transporta i distribucije te svoju maržu. Tako bi u najcrnjim scenarijima za građane kilogram krumpira mogao premašiti dva Eura, odnosno petnaestak kuna.

Nabavna cijena kao maloprodajna prošle godine

Cijene krumpira na EU tržištu se kreću oko 30 Euro centi (2.20 kn) za kilogram. Riječ je o drastičnom poskupljenju u odnosu na prošlu godinu od čak pet puta što će nužno za posljedicu imati povećanje cijena uvoznog krumpira na tržnicama i u trgovačkim centrima. Dakle, sada je nabavna cijena uvoznog krumpira jednaka lanjskoj maloprodajnoj cijeni.

Predsjednik udruge proizvođača krumpira, Damir Mesarić iz Belice, gdje se proizvode najveće količine u Hrvatskoj ističe da je ovog ljeta "izvađeno" tek 50 tisuća tona, dok je prijašnjih godina urod znao biti i do 100 tisuća tona.

Na tržištu neće biti domaćeg krumpira, ali ne mogu reći da će biti nekih nestašica. Manji urod će se kompenzirati uvozom. Cijene sigurno neće padati već rasti. Kako će ovakvu situaciju iskoristiti trgovci mi proizvođači ne znamo niti na nju možemo utjecati-smatra Mesarić, naglašavajući da klimatske promjene negativno utječu na proizvodnju jer su obilne kiše pale u svibnju i više uopće nije bilo padavina.

'Cijena je od 3,5 je primjerena', ali ih se ne pita previše

Stoga u Međimurju ozbiljno razmišljaju da promijene sortimenta krumpira koji bi bolje podnosio sušu. Ove godine su pokusno zasađene površine pod krumpirom iz Afrike koji ima dublje korijenje pa ga suša ne ugrožava-pojašnjava Mesarić.

Međimurski proizvođači krumpir u rinfuzi trenutačno prodaju po cijeni od 2.5 kuna za kilogram. Nažalost to će potrajati tek nekoliko mjeseci jer su skladišta poluprazna pa će na tržnicama ostati samo uvoz iz zemalja EU-a, koje će diktirati cijenu za hrvatske građane.

Mesarić smatra da cijena kilograma krumpira nikako ne bi trebala biti veća od 3.50 kuna. To je taj optimum koji proizvođačima osigurava zaradu a potrošačima dostupnost krumpira po pristupačnoj cijeni. Nažalost, hrvatski proizvođači ovdje su nemoćni jer cijene diktiraju EU tržište i trgovci.