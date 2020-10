BUJICE IZAZVALE PRILIČNE PROBLEME NAKON OBILNIH KIŠA: Evo što kažu meteorolozi, kakvo vrijeme nas čeka ovaj tjedan

U listopadu u prosjeku padne manje kiše nego u rujnu, ali ne ove godine. Već prošlog tjedna premašen je prosjek

Nevrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatilo je u nedjelju poslijepodne gotovo cijelu Istru, pala je vrlo obilna kiša, najviše u Rovinju gdje je do 16,30 sati zabilježeno čak 136 milimetara, izvijestili su iz istarskog meteo portala Istramet.

Obilna kiša nije poštedjela ni Umag gdje je izmjereno 83 milimetra, a od ostalih gradova treba izdvojiti Poreč gdje je izmjereno 49 milimetara i Novigrad s 34 milimetra. Kiša je uzrokovala poplave mnogih glavnih prometnica, a voda je uglavnom poplavila dvorišta te ulazila u podrume kuća. Samo u Rovinju do 16,30 sati vatrogasci su intervenirali tridesetak puta, a najviše je bilo slučajeva ispumpavanja vode na prometnicama i u podrumima.

A kako prognoziraju metereolozi RTL-a, kiša će nas još neko vrijeme pratiti.

U listopadu u prosjeku padne manje kiše nego u rujnu, ali ne ove godine. S prvom porcijom obilne kiše prošloga tjedna već smo premašili te „prosječne“ količine na zapadu zemlje, a tek smo ušli u oblačniji, hladniji i nestabilniji dio listopada.

Kako dan odmiče, sve oblačnije

Prva na redu ciklona zaslužna za ovakvo vrijeme premještati dalje na istok pa će na istoku i jugu Dalmacije prijepodne biti kišovito, na dubrovačkom i konavovskom području uz jače nevrijeme. U zapadnim i gorskim predjelima prijepodne oblačno, ali bez kiše. Ipak, uz umjeren, na udare i jak sjeverac bit će prilično hladno.

Puhat će jaka bura, pod Velebitom s orkanskim udarima, a na krajnjem jugu još jugo koji će zasigurno stvarati probleme u pomorskom i cestovnom prometu. U drugom dijelu dana će us redišnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti uglavnom oblačno, a slabih će oborina biti većinom u istočnijim predjelima, tek navečer na zapadu. Bit će vjetrovito i prilično hladno, svega 10tak stupnjeva.

U cijeloj istočnoj Hrvatskoj popodne oblačno i kišovito. Temperatura tijekom dana neće imati dnevnog hoda, odnosno popodne će biti neznatno viša od jutarnje, oko 10 °C. Uz umjeren, na udare i jak sjeverozapadnjak bit će prilično hladno.

U Dalmaciji popodne djelomice do pretežno oblačno uz kišu i pljuskove, češće na jugu no slabije nego prijepodne. Jugo će sasvim oslabjeti, a bura prema večeri jačati na oko 90 km/h i širiti se prema jugu zemlje.

Oblačno i kišovito popodne sutra u gorju, ali uz značajno manje i slabije oborine nego danas. Na na sjevernom Jadranu će se dijelom i rezvedriti, biti i nekoliko sunčanih sati. No, bit će vrlo vjetrovto, osobito u podvelebitskom primorju gdje će bura na udare dosezati orkansku snagu. Temperatura u gorju od 5 do 9 °C, uz obalu i u Istri od 12 do 15 °C.

Na snazi su i upozorenja DHMZ-a za danas. Bura će na sjevernom i srednjem Jadranu stvarati probleme, zasigurno će biti ograničenja i prekida cestovnog i pomorskog prometa. Grmljavinsko nevrijeme bi južnoj Dalmaciji sutra moglo donijeti obilnu kišu, bujice, pijavice lokalno i tuču.

Kratko razvedravanje u srijedu, a onda opet…

Oblaci će se nad kopnenim područjem zadržavati još i veći dio utorka, a kiše će uglavnom biti na istoku zemlje u prijepodnevnim satima. Puhat će još uvijek umjeren sjeverac pa će danju biti prilično hladno, ujutro oko 6 °C, a danju oko 12 °C. Srijeda donosi kratkotrajno razvedravanje u nizinskoj Hrvatskoj pa će uz dosta sunčanih razdoblja danju biti malo ugodnije. Zbog vedre noći, rano jutro će biti vrlo hladno, oko 4 °C, a pri tlu je moguć i mraz. Ako već niste, na vrijeme zaštitite osjetljive biljke. Potkraj srijede će zapuhati umjeren jugozapadnjak, jutra će biti malo toplija, a i u gorju će se sve više skupljati kišni oblaci. No, nova porcija jake kiše u veći dio zemlje stiže u četvrtak. Vrijeme će se u petak smiriti, no bit će dosta oblaka, tek za vikend možemo očekivati najviše sunčanog vremena, bez značajnog vjetra.

Tamni oblaci stižu s mora

Na moru u utorak predah od oborina i jakog vjetra. Bit će sunčano, samo još ujutro na dubrovačkom području može biti ponekog pljuska iz slojevite naoblake. Bura će u noći na utorak sasvim oslabjeti, na srednjem Jadranu dopodne okrenuti na tramontanu, poslijepodne i na sjeverozapadnjak. Od srijede ponovno jača jugo. Iz smjera mora će stizati tamni oblaci, uz sve češću kišu koja će najobilnija biti vrlo vjerojatno u četvrtak. Do petka bi se lokalno moglo skupiti novih 30 do 60 litara po četvornome metru. Najviša dnevna temperatura do 18 °C, jutra uz buru svježija. Čini se da će vikend biti relativno povoljan, bez značajnog i neugodnog vjetra, ali ne i sasvim stabilan.