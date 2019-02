BUJICE I POPLAVE DILJEM ZEMLJE: Kiše i topljenje snijega uzrokovali velike probleme, ali sada stižu bolje vijesti

Izvanredne mjere obrane od poplava proglašene su na pojedinim dionicama sljedećih rijeka i rječica: Raša, Mirna, Dragonja, Boljunčica, Jadova, Novčica, Bogdanica i Kupa

Zbog obilnih kiša i topljenja tijekom vikenda na širem području Istarske županije, dijelu Primorsko-goranske županije (poglavito Gorski kotar, Rijeka, Lovran, Matulji) i dijelu Ličko-senjske županije (šire područje Gospića) došlo je do vrlo naglog porasta pojedinih vodotokova i pojave bujičnih voda.

Očekuje se kako bi moglo doći do stabilizacije vodostaja rijeka na području srednje i donje Save zbog manjih padaline koje su najavljene za ponedjeljak, navodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Stanje po županijama

Tijekom 3. veljače Županijski centar 112 Pazin zaprimio je deset dojava o ugrožavanju prometa kao posljedica nevremena te dodatnih osam poziva za pomoć vatrogasaca na ispumpavanju vode. Do normalizacije stanja došlo je prestankom padalina te su ukinute sve mjere izvanrednog stanja na pojedinim zaštitnim vodnim građevinama i većina izvanrednih mjera obrane od poplave na vodotocima u Istarskoj županiji. Promet je u potpunosti normaliziran 3. veljače u večernjim satima.

Na području Ličko-senjske županije ukinute su izvanredne mjere obrane od poplava na rijekama Bogdanica, Novčica, Jadova i Lika (dionica Kosinjski Bakovac). A kada je riječ o Primorsko-goranskoj županiji, prestankom kišnih oborina došlo je do normalizacije stanja vodostaja u gornjem toku rijeke Kupe.

Vodostaji i prognoza

Kako navode Hrvatske vode, zbog iznadprosječnih visokih temperatura zraka došlo je do otapljanja snijega i obilnih oborina u posljednja tri dana, osobito na području Like i Gorskog Kotara, južnog Jadrana te na slivu rijeke Save i Kupe u Republici Sloveniji što je dovelo do porasta vodostaja rijeka Kupe, Čabranke, Jadove, Mirne, Raše i stalih vodotoka nižeg reda, te Save, Kupe, Une i ostalih vodotoka nižeg reda uz uvođenje mjera obrane od poplava.

Prognoza Vodostaja

Vodostaji Kupe do Jamničke Kiselice su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih i srednjih voda. U Jamničkoj Kiselici vodostaj je u vrhu vodnog vala te slijedi opadanje. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje visokih voda.

U Farkašiću su vodostaji dosegnuli pripremno stanje obrane od poplava.

Vodostaji Mure su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda. Vodostaji Drave do Terezinog Polja su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom porasta, u domeni niskih voda. Vodostaji Dunava su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih i srednje niskih voda.

Pripremno stanje obrane od poplava

Vodostaji Save od granice sa Slovenijom do Crnca su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednjih i srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu, čemu će doprinijeti i svi desni pritoci. Na većini hidroloških postaja vodostaji su dosegnuli ili će tijekom današnjeg dana dosegnuti pripremno stanje obrane od poplava.

Vodostaji Une su u domeni srednje visokih voda te bi tijekom poslijepodneva trebali dosegnuti vrh vodnog vala, nakon čega slijedi opadanje vodostaja. U Hrvatskoj Kostajnici vodostaji su u pripremnom stanju obrane od poplava, navodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Stanje u BiH

Na području Bosne i Hercegovine, obilne oborine i topljenje snijega u relativno kratkom vremenu izazvala je porast vodotokova i pojavu bujičnih voda. Proglašeno je stanje prirodne nesreće na području grada Zenice te općine Busovača, Kakanj, Kiseljak i Travnik, a na mnogim dionicama u Federaciji BiH došlo je do prekida ili potpune blokade prometa te se intenzivno radi na uspostavljanju ponovne putne komunikacije.

Uslijed prestanka oborina započeo je trend stagnacije i blagog opadanja vodostaja na slivu rijeke Une, Sane, Vrbasa kao i na gornjem toku rijeke Bosne, međutim srednji i donji tok rijeke Bosne još uvijek bilježi porast vodostaja smanjenog intenziteta, što je posljedica dreniranja pritoka.

Kako se očekuje sniženje temperatura i prestanak oborina, to bi moglo dovesti do poboljšanja hidrološke situacije. Vodostaji rijeke Save su u porastu, ali trenutno ne prijeti opasnost od plavljenja na ovom području, jer do proglašenja redovne obrane od poplava ima još 4 m.