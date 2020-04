BUJAS ŽESTOKO KRITIZIRAO POTEZ VLADE: ‘Rade se gluposti i svinjarije. To mora prestati, vrijeme je za restart’

Osvrnuo se i na rigorozne kazne i zatvaranje restorana zbog sitnica

Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika za 24sata žestoko kritizirao zatvaranje restorana zbog detalja kod preuzimanja hrane.

“Rade se gluposti i svinjarije. To mora prestati”, rekao je povukao usporedbu sa Švedskom gdje je inspekcija tek opomenom kažnjavala restorane čiji gosti nisu bili dovoljno odmaknuti“

“Kod nas se ide sa zatvaranjem na 30 dana i kaznom od 30 tisuća kuna. Volio bih da inspektori plaćaju te kazne i vrijeme je da ih se prozove“ rekao je Bujas dodajući kako će njegova udruga jako dobro pamtiti i bilježiti takve propuste i uporno ih slati medijima i svima ostalima. Osobito zato što, kako kaže vladaju dvostruki kriteriji.

‘A što s onima koji rade veliku štetu a nisu procesuirani’

“Ako netko ne plaća porez ili zapošljava na crno, tu mi prvi nemamo milosti. Ali ako netko preuzima vrećicu na tri metra od restorana i zato ga idete kazniti, svi ćemo se dignuti kao društvo. Svi građani su se digli. Istovremeno imamo ljude koji rade ogromne štete društvu pa i dalje nisu procesuirani i kažnjeni”, ističe Bujas.

Ističe kako prema njegovom tumačenju, inspekcija nije ni formalno bila u pravu kažnjavati japanski restoran u Zagrebu jer je Ministarstvo turizma je dalo i uputu da se može na pragu restorana preuzimati hrana. Ironično dodaje kako “treba poslati inspektore i u saborski restoran koji izdaje hranu svojim korisnicima, ali ne bi trebao”.

U konačnici, smatra, najveći problem su nejasne i dvosmislene pa ponekad i kontradiktorne upute koje onda svatko može drugačije tumačiti.No nedvosmislena i jasna pravil nije jedino što udruga Glas poduzetnika traži od vlasti.

Četiri temeljna zahtjeva

“Prvi zahtjev koji smo poslali je bio vezan uz izmjenu loših mjera. Među time smo naveli i da se ukinu svi parafiskalni nameti, kao i moratorij od 18 mjeseci bez kamata ili s minimalnim kamatama. Vjerujemo da će velika većina tih stvari biti prihvaćena. Želimo sjesti s Plenkovićem kao ravnopravni partneri koji se brinu za budućnost.

On je rekao da je vrijeme za restart i izgradnje Hrvatske. I u doba korona-tržišta i post-korone. Treba se o tome razgovarati otvorenih pogleda i u interesu hrvatskog društva“ poručio je, objašnjaajući i četiri postulata svoje udruge: više rada, digitalizacija, manji porez i više pravde.

“Više rada znači da država ne smije nagrađivati nerad i nered. Moraju učiniti sve da se potiče rad„ objasnio je prvi postulat, a kao primjer navodi i progresivnu poreznu stopu kojom, prema njemu, država potiče ljude da zarađuju manje.

“Ljude tjerate da imaju manje prihode tako”, kaže i predlaže obrnutu politiku koja bi ujedno bolje punila proračun: “Tjerajte sve nas u biznisu da mi zarađujemo više i tako ćete više napuniti budžet”,objasnio je.

‘Država nema što tražiti papir koji je već dala’

Drugi važan preduvjet za rast gospodarstva je i odustajanje o nebrojenih fomulara i općenito pojednostavljivane procuedure.

“Što se tiče digitalizacije, to nije samo umrežavanje. Država nema što tražiti papir od tebe koja ti je već dala. Ako me država traži papir od Fine, uđite sami u sustav i potražite ga! To dalje povlači IT industrijalizaciju društva. Korona-kriza je pokazala da se tako može raditi, pa imali smo e-Propusnice, a godinama su rekli da se to ne može. Tržište će naći posao za sve čim mi budemo efikasniji”, zaključio je.

