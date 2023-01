Hrvoje Bujas iz Glasa poduzetnika gostovao je u RTL Direktu gdje se žestoko obrušio na poteze Vlade koja u ratu s trgovcima želi zazdati poskupljenja.

Rekao je kako smatra da svaki poduzetnik ima pravo staviti cijenu, iza nje stajati i uspjeti ili propasti na tržištu. „Da budemo jasni - možemo reći da su neke cijene doista otišle više nego je bilo očekivano, uz inflaciju od 13,5%, u nestabilnom vremenu, uz konstantne prijetnje lokalnih jedinica samouprave, države… Pa su ljudi možda čak i previše digli cijene zbog nestabilnosti koja hara na tržištu“, kazao je.

"Ako je netko zaokružio 10 kuna na 1,50 eura, a ne na 1,40, mora li to biti tema Vlade i jesu li svinjske polovice tema Vlade, kroasan u pekarnici? Je li cijena koju stavlja poduzetnik tema Vlade kraj svih problema zadnjih 30 godina i to strukturalnih? Dajte ljudi prihvatite se problema, a ne svinjskih polovica“, poručio je Bujas.

Rekao je da se nada da se 1. siječnja nije probudio u kvazi socijalizmu. „To više zovem državnim lošim kapitalizmom kojeg moramo prekršiti i maknut se od toga. Živimo u tome predugo, u neslobodi, omoči koju mi poduzetnici imamo. Privatni sektor stiješten je između toga da pokušava preživjeti kraj zilijardu parafiskalnih nameta, drugim najvećim PDV-om u EU, lošim standardnom, nepostojanjem efikasnog pravosuđa i nekakvom borbom na tržištu gdje je praktički jedan od najvećih igrača sama država. Mi moramo ući u moderni kapitalizam, napraviti strukturne reforme, imati jaki civilni sektor i jaki privatni sektor. Sad je on vrlo, vrlo slabašan“, kazao je.

Nisu svi poduzetnici cvijeće

Upitan što bi napravili da je Vlada ispunila svoju prijetnju da će onima koji ne vrate cijene ukinuti subvencije, Bujas kaže da nisu svi poduzetnici cvijeće i bilo je među njima i nekih koji su pretjerali.

"Ali nikad neću pozvati nekoga da korigira cijene. To su ti prvi mačići koji se bacaju u vodu, jedan period porođajnih muka koji je trebao proći na koji se Vlada nije trebala obrušiti sa svim gardijskim bojnama koje ima. To je skupljanje jeftinih političkih poena kraj svih problema koje društvo ima. Naše su plaće najmanje u eurozoni. Imamo sustav koji ne funkcionira, koji je skup i neefikasan. Kad se time suočimo, napravit ćemo korak naprijed. To mora biti tema svaki dan sjednice Vlade, a ne svinjska polovica, kava u kafiću, frizerski salon“, kaže.

Ponovio je da traže da država makne obruč koji ih stišće 30 godina te da im je struja u startu skuplja tri puta skuplja od građanstva.

Na pitanje je li PDV i parafiskalni nameti razlog zašto se tjednima događa da su u Hrvatskoj i Sloveniji u potpuno istom dućanu svi proizvodi jeftiniji, a plaće veće, kaže da su tu problemi nepostojanje reformi, reforma pravosuđa i birokracije, javnog sektora, zdravstva i mirovinskog sustava.

Dodao je da nije to samo krimen Plenkovićeve Vlade, nego svih vlada do sad.