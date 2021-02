BUJAS O RELAKSACIJI MJERA: ‘Na minus 1, po buri, tko će ići po coffee to go kada istu tu možete popiti u trgovačkom centru’

Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika podržava relaksaciju mjera koja je krenula s današnjim danom, no smatra kako je ugostiteljstvu počinjena nepravda. ‘Smatramo da ekonomske mjere nisu adekvatne, jesu u kontekstu očuvanja radnih mjesta, ali taj novac ide radnicima, ne ide za održavanje biznisa. U slučaju da tvrtka propadne ni ti radnici neće imati gdje raditi’, poručio je Bujas

Predsjednik Udruge Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas gostovao je u HRT-ovoj emisiji “Studio 4“, u kojoj je govorio o popuštanju epidemioloških mjera koje stupaju na snagu od danas, a odnose se na rad ugostiteljskih objekata prema kojima je, kako smatra Bujas, napravljena nepravda. Također, naglasio je kako je u ekonomiji našeg društva prevelik udio države, što mora prestati čim prije.

‘Ugostiteljski objekti trebali su biti otvoreni’

Bujas podržava relaksaciju mjera u kontekstu otvaranja teretana i škola stranih jezika, no istaknuo je kako je vidljivo da je počinjena nepravda ugostiteljskim objektima. “Na minus 1, po buri, tko će sada ići po coffee to go kada istu tu možete popiti u nekom trgovačkom centru. Smatram da su u ovom momentu ugostiteljski objekti trebali biti otvoreni”, rekao je Bujas.

Također, smatra kako Vlada nije kriva za gospodarsku situaciju izazvanu koronavirusom, no smatra je odgovornom jer se sa svim izazovima pandemije ne nosi adekvatno. “Imate situaciju da poduzetnici koji 30 godina grade nove vrijednosti i pune proračun, velika većina nas je zbog mjera i akcija Vlade došla u velike probleme. Smatramo da ekonomske mjere nisu adekvatne, jesu u kontekstu očuvanja radnih mjesta, ali taj novac ide radnicima, ne ide za održavanje biznisa. U slučaju da tvrtka propadne ni ti radnici neće imati gdje raditi”, rekao je Bujas. Dodao je kako trenutno postoje dvije Hrvatske – “Hrvatska koja pati, tisuće ljudi je ostalo bez posla. A imate drugu koja nije osjetila ni pedalje krize, koja iz svojih domova su našli nama docirati koji smo se našli u problemu”, rekao je.

‘Potrebna je bolja organizacija i postavljanje ciljeva’

Bujas je naglasio da Hrvatska, ukoliko planira imati turističku sezonu mora procijepiti što više stanovništva. “Turska i Španjolska će biti procijepljena, Grčka se sprema, mnogi konkurenti će nas prestići ako nas već i nisu stigli. Živimo u konkurentskom okruženju, ne smijemo se osloniti na naše ljepote mora i blizinu. Moramo se bolje organizirati i staviti ciljeve, ako se ne može na opciju A, onda idemo na opciju B”, smatra Bujas.

Bujas smatra da je u ekonomiji našeg društva prevelik udio države te je naglasio kako to treba prestati. Bujas, dakle, smatra kako se takvim načinom postupanja države guši kreacija privatnog sektora, a osim što je taj dio sklon korupciji, konkurencija je poprilično nelojalna. “Hrvatska pošta je primjer načina kako netko s velikim državnim dotacijama zauzima prostor na tržištu, daje povoljnije rabate nekima, a s druge strane malim tvrtkama koje se bave izvozom naplaćuje velike iznose je nema konkurenciju. Hrvatska pošta je primjer onoga kako se ne smije postupati, tu HAKOM i agencija za tržišno natjecanje mora reagirati. U Hrvatskoj postoji jedna lijepa riječ – našizam, oni su naši pa se u takve devijacije ne dira”, rekao je Bujas te dodao da sve dok u državi imamo takvu situaciju privatni sektor nema mogućnosti za dobivanje ikakve šanse. “Tamo gdje imate privatnu inicijativu, država nema što raditi”, zaključio je Bujas.