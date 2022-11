U Hrvatskoj se posljednjih dana sve glasnije spominje uvođenje novog poreza, a nova davanja nikako nisu sjela poduzetnicima koji već godinama traže porezna rasterećenja, a ne nove namete. Porez na ekstraprofit, ali i brojne druge poduzetničke teme u studiju Net.hr-a komentirao je predsjednik udruge Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas.

Bujas je uvodno rekao da mu je ta riječ, ekstraprofit, poprilična nepoznanica. "Ili ostvarujete profit ili ne ostvarujete. Ako ostvarujete, plaćate na to porez na dobit i život ide dalje. Manje tvrtke plaćaju manje, veće plaćaju veće i to je to", rekao je.

'Kažnjava se sposobne'

Što se tiče novog načina oporezivanja koji se najavljuje, ističe kako se ne zna koga to država želi oporezivati, ali istina je da žele oporezivati sve koji su imali određenu zaradu veću od 20 posto u odnosu na godinu prije pandemije.

"Tu, a s obzirom da smo imali najveći rast firma iz IT sektora zadnjih nekoliko godina, bi one mogle biti najviše oštećene i na taj način ispada da država na neki način kažnjava pametne, sposobne i one koji izvoze hrvatsku pamet“, kazao je.

Na konstataciju da je Vlada kazala da se porez uvodi jer ne žele da neke firme profitiraju na subvencijama koje su dali zbog pandemije koronavirusa, Bujas kaže da bi se "najradije udario čekićem u glavu".

"Najradije bih to napravio 16 puta i zamolio da ne pričaju gluposti, jer to vrijeme je iza nas. Da se vratimo na 2020. godinu - kada zatvorite naše poslovanje, kada zatvorite tržište i kada poduzetnik biva praktički stavljen na vjetrometinu ne svojom krivicom, nego jer je država zatvorila poslovanje, a što biste vi gospodo htjeli? Ne platiti odštetu, a platili ste minimalno i to samo našim zaposlenicima da ljudi ne idu na burzu?“, zagrmio je Bujas u studiju Net.hr-a, dodajući da on kao vlasnik tvrtke nije dobio niti jednu kunu od njih, a imao je 90 posto pad prometa. "Dobili su moji zaposlenici da ne idu na burzu“, rekao je.

Postavio je pitanje trebaju li se poduzetnici pravdati državi. "Ti ljudi (političari op.a.) žive na našoj grbači već trideset godina i umjesto da kažu hvala gospodo što nas hranite, što našu djecu hranite i školujete, što oni rade? Uvode poreze, pričaju o nekim zabranama, regulama...Što oni rade uopće? Ja se pitam što vi gospodo radite s novcima koje vam dajemo, mi iz privatnog sektora? Nas milijun i 200 tisuća, mi hranimo vas", rekao je ovaj poznati poduzetnik.

Osvrnuo se i na reforme koje su Hrvatskoj nužno potrebne. Rekao je da kada se radi bilo kakva reforma, plan, projekt, produkcija ičega, moraju se imati nekakvi osnovni postulati.

"Naši postulati su jednostavni: više rada; znači, država mora napraviti sve da mi imamo veće promete, veće prihode, veće profite, da zaposlenici mogu imati veće plaće, a da u konačnici država ubire veće poreze", rekao je.

"Tražimo digitalizaciju, želimo da sustav bude digitaliziran a ne da ja moram ići na 250 lokacija da bih riješio jedan papir koji sam mogao riješiti s jednim klikom, ili u prijevodu na poduzetnički jezik - nema što država od tebe tražiti papir koji ti je već jednom dala", dodao je.

Treći postulat je vezan uz manje poreze. „Matematika je jednostavna: što manji porezi, to ćete opet vi u konačnici dugoročno zaraditi više. Rasteretite nas, maknite nam se s grbače da bi mi mogli nešto zaraditi i biti motivirani da nešto zaradimo“, rekao je Bujas obraćajući se državi.

Četvrti postulat je više pravde. "Živimo u državi u kojoj hara nesposobnost pravosuđa. Imamo najneefikasnije pravosuđe u EU. To je taj dio javnog sektora koji je dosta plaćen, a ne radi svoj posao“, rekao je, dodajući da ne žele čekati po 10 godina neka sudska rješenja već se to mora riješiti u godinu dana. „Mi smo tražili da se postavi jasni rok koji nismo još dobili“, dodao je.

"Ako imate ta četiri postulata, onda na temelju tih postulata idete sa određenim reformama da biste se držali postulata. Pa se onda priča o poreznoj reformi, reformi pravosuđa, reformi javne uprave i lokalne samouprave, ide se na smanjenje birokracije i svim ostalim reformama“, pojašnjava predsjednik udruge Glas poduzetnika.

Opasnost da ljudi završe na burzi

Bujas smatra da nam treba jedna generalna društvena reforma, riječ od koje svi bježe jer ne žele raditi. "Oko toga treba raditi, treba staviti glavu na panj i polučiti neke rezultate. Ja još nisam vidio političara koji je rekao 'ja ću u četiri godine napraviti to, to i to'“, dodao je.

Govoreći o mogućnosti da bi poduzetnici zbog uvođenja eura mogli imati dodatni trošak zbog izmjena u sudskom registru, rekao je da poduzetnici to neće platiti te da mu je više puna kapa prebacivanja loptica koje dolaze od strane političara.

"Uhvatite se posla, zasučite rukave i za početak taj sporni zakon promijenite, prilagodite, kako god“, kazao je, dodajući da misli da je ovdje više riječ o propustu nego nekoj namjeri, ali da bi taj propust mogao koštati poduzetnike.

Komentirao je i razdoblje pandemije koronavirusa, kada su se poduzetnici našli u ogromnim problemima. „Kada vam netko naglo zatvori poslovanje i kada imate kompletan shut down svijeta, naravno da vam treba vremena za oporavak. No ako pogledate, mi smo se brzo oporavili zato što su bile te mjere koje je UGP tražio da ne dođe do vala nezaposlenosti“, rekao je, dodajući da je postojala opasnost da 450 tisuća ljudi dođe na burzu.

"Zahvaljujući mjerama i turizmu koji nam uvijek dođe kao nekakva slamka spasa, to je bio dobar i kvalitetan push. Nažalost dogodila se inflacija, koja dobro dođe državi, ali loše dođe svima nama", konstatirao je.

Kaže da je inflacija zarolala priču u jednom drugom smjeru, jer je postotak inflacije zapravo bio nenadan. Problem je, dodaje, bio veliki rast cijena.

