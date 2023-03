Premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade predstavio novi paket mjera koji bi građanima, ali i poduzetnicima trebao olakšati život u ovim teškim vremenima. Iako se strahovalo da će ih možda ukinuti, mjere su, uz neke male promjene, i za poduzetnike ostale iste, barem što se tiče sufinanciranja cijena energenata.

"To je bilo sve očekivano, to su stare-nove mjere, s time da je subvencija opet 6 mjeseci na struju, a plin je PDV spušten na 5 % sljedećih godinu dana, a ne 6 mjeseci kao što je bilo prije", rekao je za Net.hr predsjednik Udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas. "Jedino je to razlika, vremenski period, što je bilo za očekivati s obzirom na to da sada ulazimo u sezonu koja nije toliko vezana uz grijanje plinom, a bit će upitna ta druga polovica godine", istaknuo je.

"Ono što nam je drago da se nije išlo s kažnjavanjem nekih poduzetnika u kontekstu bijelih lista, tema koje smo pratili zadnjih nekoliko mjeseci i najava ministra Filipovića. Drago mi je da se s takvim nebuloznim stvarima nije išlo. S druge strane, i UGP kao i HOK i HUP su i bili za nastavak ovih mjera te ih u tom kontekstu podržavamo", ističe Bujas za Net.hr.

No, same mjere nisu dovoljne. "Ono što tražimo od Vlade su ozbiljne reforme, jer ovo je samo kratkoročno gašenje požara. To su porezne reforme, reforme pravosuđa, zdravstvene reforme, reforme mirovinskog sustava, to je ono što bi Vlada trebala imati ne danas, nego jučer", kaže Bujas.

Još jedna stvar koju UGP traži je i da se digne stopa ulaska u PDV s 45 tisuća eura na 85 tisuća eura. "To držimo strašno bitnim jer je to šansa da ljudi zarade više, a da onda mogu i potrošiti više. Europska komisija je dala taj neki načelan limit do 85 tisuća eura. Negdje je veći, negdje manji, no mi smatramo da bi to trebalo ići na nekakav maksimum do 85 tisuća eura", kaže, dodajući da je to skoro duplo više nego sada te da je to strašno bitna tema za mnogo obrtnika, malih jdoo-a. "Sve naše reforme idu s time da se smanji birokracija s jedne strane, a da više novca ostane građanima i poduzetnicima", ističe.

Bježanje od poreznog rasterećenja

Na pitanje zbog čega se, unatoč apelima, odbijaju porezna rasterećenja koja bi dobro došla i građanima i poduzetnicima, Bujas kaže da odgovor na to pitanje nije lagan.

"Kada idete s takvim tipom poreznih reformi u kojima ćete smanjiti porez na dohodak na recimo flat rate 10 posto, a eventualno imati 30 posto na nekakva mjesečna primanja veća od 10 ili 15 tisuća eura, i ako ćete ići s ukidanjem velike većine parafiskalnih nameta, pa neoporezivanjem dobiti koja se reinvestira u tvrtku, a to su samo neki od prijedloga koje je UGP dao, onda morate naći modalitet kako popuniti proračun ili kako smanjiti troškove", kazao je.

"Ako se ide sa smanjivanjem troškova, onda ćete ići sa smanjivanjem broja zaposlenih, odnosno birokracije. To niti jednoj vladi do sada nije bilo u cilju jer sve vlade do sada su dizale broj birokrata, odnosno zaposlenika u onom dijelu javnog sektora koji zovemo birokracija", rekao je, dodavši da se u zadnjih 20 godina, taj se broj zaposlenih povećao preko 7 puta, a da se tu većinom radi o uhljebljivanju. Tu lučim javni sektor na dva segmenta. Nije isto kada pričamo o medicinskim djelatnicima, doktorima, sestrama, vatrogascima, policajcima ili kada pričamo o ljudima koji su zaposleni u birokraciji, gdje realno od njih 10, 5 nam doista ne treba i oni jesu trošak. Tu nastaje problem bilo kakve reforme, jer ako smanjujete poreze s jedne strane, morate smanjiti i birokraciju s druge strane", kaže.

'To niti jedna vlada do sada nije imala hrabrosti napraviti'

Dodaje da se treba razmišljati i o uvođenju novih poreza, te da tu prvenstveno misli na porez na nekretnine i slične poreze koji su vezani na rentijerstvo. "Ali, kada uvodite novi porez, onda morate dva stara poreza skresati - ili smanjiti ili ukinuti. To su stvari koje niti jedna vlada do sada nije imala hrabrosti napraviti i nije napravila. I tu nastaju problemi", ističe.

Bujas kaže da je Plenkovićeva Vlada, pogotovo u doba ministra Marića, nešto smanjivala porez na dohodak, ali su se istovremeno digli doprinosi, što je loše. "Tražimo smanjivanje i doprinosa i poreza na dohodak. S te dvije stavke, vi praktički startno na neke plaće imate povećanje od 10-15 %", kaže.

'Treba uvesti porez na nekretnine'

No s druge strane bi se morala skresati birokracija i pošto dosta toga iz poreza na dohodak ide jedinicama lokalne samouprave, trebao bi se uvesti novi porez, a to je porez na nekretnine. "Taj novi porez opet povlači sa sobom druga pitanja. Nije isto ako imate jednu nekretninu u kojoj živite ili ih imate 10. Logično je da nekretnina u kojoj živite bi se oporezivala kao i do sada na razini komunalnih naknada, a ako imate više nekretnina, plaćali biste veći porez", kaže Hrvoje Bujas.

"To je s jedne strane pitanje političke volje, a s druge strane straha ako uvedete neki novi porez, hoćete li izgubiti neke glasače na izborima. Zato nemamo reforme. Mi u UGP-u smo rekli da ona vlada, koja je voljna izgubiti neke glasove da bi reformirala ovo društvo na bolje i pravednije, je ona vlast i vlada koju će UGP podržati", zaključio je Hrvoje Bujas u razgovoru za Net.hr.